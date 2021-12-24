Что такое внешний аккумулятор и когда он незаменим

Он незаменим во время поездки, на работе, в гостях и на природе. Благодаря удобным разъемам USB или microUSB гаджет подходит для всех компактных устройств. Некоторые модели оснащаются USB Type-C и переходниками для лэптопов.

Ключевые особенности и технические характеристики

Почему стоит купить power bank? Чтобы быстро подзарядить телефон или электронную книгу в момент, когда встроенная батарея полностью разрядится. Ключевые особенности таких гаджетов:

Внешний аккумулятор оснащается элементами питания, подключаемыми к плате, внутри power bank расположено 2 выхода: для подзарядки подключаемой техники и для самого аккумулятора. Чем больше емкость батареи, тем дольше девайс может быть источником питания. Минимальный показатель — 5000 mAh, максимальный достигает 30000 mAh и больше. Уровень выходного тока у устройств различается, чем он выше, тем быстрее идет зарядка. Емкость батареи влияет на размер девайса: чем емкость выше, тем крупнее корпус.

Как правильно выбрать внешний аккумулятор

Чтобы безошибочно купить внешний аккумулятор, нужно ориентироваться на следующие параметры:

емкость батареи;

уровень выходного и входного тока;

наличие контроллера, ограничивающего силу тока при необходимости;

размеры и материал изготовления.

Внешние аккумуляторы для планшетов и телефонов предлагаются в разных исполнениях. Они могут иметь различную форму, цвет и прочие «фишки», однако выбирать их следует по техническим характеристикам.

Ситуации, когда Power Bank необходим

Современному человеку нужен и важен пауэр банк, поэтому его стоит купить, чтобы:

всегда быть на связи, даже при длительных поездках;

иметь возможность своевременно отвечать на входящие сообщения;

не прекращать просмотр понравившегося фильма из-за тотального разряда батареи;

не останавливаться в чтении электронной книги на самом интересном месте.

Купив power bank, можно заряжать телефоны быстрее, чем от сети. Единственного аккумулятора будет достаточно для нескольких девайсов. Кстати, для продуктивной работы не рекомендуется использовать зарядку в мороз или в сильную жару, это может снизить КПД.

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