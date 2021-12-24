Что такое внешний аккумулятор и когда он незаменим

Он незаменим во время поездки, на работе, в гостях и на природе. Благодаря удобным разъемам USB или microUSB гаджет подходит для всех компактных устройств. Некоторые модели оснащаются USB Type-C и переходниками для лэптопов.
Почему стоит купить power bank? Чтобы быстро подзарядить телефон или электронную книгу в момент, когда встроенная батарея полностью разрядится. Ключевые особенности таких гаджетов:
Чтобы безошибочно купить внешний аккумулятор, нужно ориентироваться на следующие параметры:
Внешние аккумуляторы для планшетов и телефонов предлагаются в разных исполнениях. Они могут иметь различную форму, цвет и прочие «фишки», однако выбирать их следует по техническим характеристикам.
Современному человеку нужен и важен пауэр банк, поэтому его стоит купить, чтобы:
Купив power bank, можно заряжать телефоны быстрее, чем от сети. Единственного аккумулятора будет достаточно для нескольких девайсов. Кстати, для продуктивной работы не рекомендуется использовать зарядку в мороз или в сильную жару, это может снизить КПД.
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