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Что такое внешний аккумулятор и когда он незаменим

  • 24/12/2021, 09:58
Портативный внешний аккумулятор или, как его еще называют, power bank — это полезное зарядное устройство для всех, чей смартфон, планшет или наушники хоть раз разряжались в самый неподходящий момент.

Он незаменим во время поездки, на работе, в гостях и на природе. Благодаря удобным разъемам USB или microUSB гаджет подходит для всех компактных устройств. Некоторые модели оснащаются USB Type-C и переходниками для лэптопов.

Ключевые особенности и технические характеристики

Почему стоит купить power bank? Чтобы быстро подзарядить телефон или электронную книгу в момент, когда встроенная батарея полностью разрядится. Ключевые особенности таких гаджетов:

  1. Внешний аккумулятор оснащается элементами питания, подключаемыми к плате, внутри power bank расположено 2 выхода: для подзарядки подключаемой техники и для самого аккумулятора.
  2. Чем больше емкость батареи, тем дольше девайс может быть источником питания. Минимальный показатель — 5000 mAh, максимальный достигает 30000 mAh и больше.
  3. Уровень выходного тока у устройств различается, чем он выше, тем быстрее идет зарядка.
  4. Емкость батареи влияет на размер девайса: чем емкость выше, тем крупнее корпус.

Как правильно выбрать внешний аккумулятор

Чтобы безошибочно купить внешний аккумулятор, нужно ориентироваться на следующие параметры:

  • емкость батареи;
  • уровень выходного и входного тока;
  • наличие контроллера, ограничивающего силу тока при необходимости;
  • размеры и материал изготовления.

Внешние аккумуляторы для планшетов и телефонов предлагаются в разных исполнениях. Они могут иметь различную форму, цвет и прочие «фишки», однако выбирать их следует по техническим характеристикам.

Ситуации, когда Power Bank необходим

Современному человеку нужен и важен пауэр банк, поэтому его стоит купить, чтобы:

  • всегда быть на связи, даже при длительных поездках;
  • иметь возможность своевременно отвечать на входящие сообщения;
  • не прекращать просмотр понравившегося фильма из-за тотального разряда батареи;
  • не останавливаться в чтении электронной книги на самом интересном месте.

Купив power bank, можно заряжать телефоны быстрее, чем от сети. Единственного аккумулятора будет достаточно для нескольких девайсов. Кстати, для продуктивной работы не рекомендуется использовать зарядку в мороз или в сильную жару, это может снизить КПД.

Выгодно покупать в интернет-магазине «Мобиком.ру»

Если вам нужно купить внешний аккумулятор с выгодой, загляните на сайт «Мобиком.ру». Вам предлагается большой выбор моделей от разных производителей, а регулярные акции позволяют найти низкие цены на многие категории товаров. Все возможные варианты доставки и оплаты товара подробно изложены в соответствующем разделе.

Доставка возможна в день заказа. На все товары предоставляется гарантия от производителя.

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Теги : гаджеты


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