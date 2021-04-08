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Среди молодежи и подростков растут депрессивные настроения

  • 08/04/2021, 18:18
Авторы: Евгения Серёгина
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Число звонков суицидального содержания на телефон доверия новосибирских служб увеличилось.

С начала 2021 года на телефон психологической службы доверия муниципальных центров поддержки молодежи «Родник» и «Радуга» поступили 12 телефонных звонков суицидального содержания от подростков и молодых людей — и это общероссийская тенденция. Годом ранее этот показатель равнялся нулю. Такие данные в ходе заседания комиссии горсовета по культуре, спорту и молодежной политике озвучила начальник отдела психологического консультирования центра «Родник» Ольга Афонина. По ее информации, в предыдущие периоды (2015-2016 годы) такое число обращений поступало в течение года.

Это можно связать с феноменом, который в социологии получил название «социальный аноним», рассказывает психолог. Непринятие части общества, норм и правил поведения, суицидальное, неконструктивное и девиантное поведение это одна из форм. Здесь возможна «теория стресса», согласно которой человек, сталкиваясь с изменениями, сначала испытывает тревогу, беспокойство. Потом идет стадия активации, человек ищет способы совладать с поведением, и затем, если не удалось адаптироваться к реальности, наступает стадия истощения. Возникает упадок физических и эмоциональных сил, в такие моменты человек обращается на телефон доверия с суицидальными настроениями.

В качестве экстренной психологической помощи специалисты горячей линии, как рассказывает Афонина, готовы детально обсудить проблему, ставшую причиной такого состояния обратившегося, и вместе с ним найти способ ее решения.

Для нас главное проверить способ решения проблемы на экологичность, на то, как изменения, которые произойдут в жизни после решения проблемы, повлияют на всю жизнь подростка или молодого человека, чтобы ему не стало хуже в другом месте, подчеркивает Елена Афонина.

Что касается перманентных тем звонков подростков в психологические службы, то, как отмечают специалисты, это взаимоотношения между детьми и родителями, друзьями, семейные отношения. При этом дети и молодые люди до 18 лет чаще всего обращаются с вопросами детско-родительских отношений, сложностей в школе, стресса перед сдачей экзаменов. После 18 лет наиболее актуальной темой обращения становится принятие себя, поиск своей сферы в жизни, жизненных ценностей.

В прошлом году к этим поводам для обращения подростков и молодых людей на горячую линию добавились вопросы, связанные с коронавирусом, по ним поступили 104 звонка.

Служба доверия для подростков и молодежи работает в Новосибирске с 1989 года. Цель службы — оказание экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях. Обратиться за психологической помощью можно по телефону 276-35-16 и 88002000122.

Фото: pixabay.com  автор: sweetlouise 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : психологическая поддержка психолог подростки депрессия


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