Вера в чудо: «Ростелеком» вручил подарки воспитанникам из детского дома в Новосибирской области

На праздничном мероприятии в «Тогучинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей» все воспитанники получили долгожданные подарки, подготовленные сотрудниками компании.

Особенность акции «Стань Дедом Морозом» в том, что дети сами загадывают свои желания, организаторы размещают список на корпоративном портале, а исполнить мечты может каждый сотрудник «Ростелекома» из любого филиала.

«Мы ежегодно проводим акцию «Стань Дедом Морозом» – это возможность сделать доброе дело, особенно для тех детей, кто остался без поддержки своих близких. Надеюсь, что наши подарки принесут им веру в чудо, а праздник пройдет в атмосфере тепла и радости», – рассказал директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Волонтеры «Ростелекома» провели для воспитанников Центра праздничное мероприятие, пообщались с детьми, узнали, чем им запомнился уходящий год.

«Спасибо вам за поздравления для ребят. Особенно здорово, что воспитанники сами могли загадать желание, выбрать себе подарок. И все они получились полезные и нужные! Сегодня наши дети точно счастливы», – рассказала директор

МКУ Тогучинского района «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ирина Цудикова.

Среди подарков, которые выбрали дети – товары для творчества, наборы для рукоделия, конструкторы, сладости. Дети помладше получили машинки с открывающимися дверями, кукол-пупсов с аксессуарами, пальчиковые краски. Подростки порадовались косметике, спортивному инвентарю, средствам по уходу за собой и одежде.