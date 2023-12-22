Архитектор Наволоцкая рассказала, что портит облик Новосибирска

По мнению архитектора, преподавателя Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Анны Наволоцкой, точечная застройка изуродовала облик города, сообщает издание Atas.Info.

— Речь идёт и об отдельных зданиях, которые нагло вырастают во дворах на месте хоккейных, детских и хозяйственных площадок, и там, где ранее территория резервировалась под зелёные островки, отделяющие проезжую часть магистрали от жилой застройки. Но это не всё. В нашем случае это всё современное строительство. Когда девелопер пытается выжить максимум дохода из приобретённого участка. При этом застройка участка никак не согласуется ни со сложившейся здесь городской средой, не отвечает задачам, стоящим перед городом. Максимальная возможная площадь контура здания, максимальная этажность… Печально то, что всё это законно в рамках действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации, который был утверждён в 2004 году и старался ни в чём не ограничить застройщика. Даже профессию архитектора исключили из законодательства, подменив её расплывчатым понятием «проектировщик».

Эксперт напомнила, что строительное лобби составляет весомую часть Законодательного собрания Новосибирской области, городского Совета, общественных советов по решению архитектурных и градостроительных вопросов. Это привело к тому, что в Новосибирске застройщик сам стал властью и обслуживает собственные коммерческие интересы.

— Главной проблемой современной застройки стали разнокалиберные здания, несовместимые по этажности и стилистике, выполненные разными архитекторами без учёта контекста места, не связанные единой концепцией, не образующие целостный ансамбль. Ярким примером является та же улица Кирова, где в нескольких местах нарушена красная линия, прыгает высотность, стилистика зданий. Сбивка ритма создаёт хаос в восприятии застройки. Даже при неплохом качестве отдельных объектов, совокупная застройка воспринимается как эклектичная, мусорная, — говорит Анна Наволоцкая.

По ее словам, упрощенная процедура оформления на строительство апартаментов (требования к нормам инсоляции, шумоизоляции, обеспеченности социальной инфраструктурой) привела к необоснованному перекосу доли апартаментов в структуре нового жилья.

Кроме того, архитектор считает, что в Новосибирске неоправданно завышается высотность зданий. На сегодняшний день в мегаполисе не производятся расчёты, сколько и какого качества жилья необходимо городу хотя бы на ближайшую и среднюю перспективу.,

— Практически не строятся жилые дома средней и малой этажности, что негативно влияет на решение обозначившихся демографических проблем, что чревато неустойчивостью развития города в будущем, — уверена она.

Анна Наволоцкая считает, что архитектуру Новосибирска также уродует нерегламентируемая реклама и тотальное озаборивание.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы просят губернатора остановить архитектурную деградацию города.