«ВербаКапитал» расширяет портфель апартаментов

Как пояснили InfoPro54 в Фонде прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент», площадь участка, предназначенного под возведение нового проекта компании «Инские холмы», составляет 3,6 тысячи кв. м. Общая площадь квартала расчетно — 90 тысяч кв. м, подземной части — 38 тысяч. В настоящее время на площадке уже ведется строительство первой очереди — 14.17 тысячи кв. м. Объект позиционируется как гостиница с подземной автостоянкой. Сдача запланирована в 4 квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект в компании не озвучивают.

— Стоимость квадратного метра в первой очереди в апартаментах составляет от 65 тысяч рублей, в коммерческой недвижимости — от 70 тысяч. У нас уже достаточно много покупок по апартаментам, — пояснили в компании в ответ на вопрос редакции.

По данным сайта проекта, на утро 29 марта было продано и зарезервировано более 30 апартаментов на 3-7 этажах первой опереди.

Сити-квартал «Инские холмы» создается как многофункциональная общественно-деловая среда. На сайте проекта отмечается, что в квартале будет размещен подземный паркинг, фитнес-центр с бассейном, гостиница, IT-парк, кафе, торговая галерея и т.д. Также при создании сити-квартала предусмотрено строительство пешеходного моста на набережную Оби. Генеральный директор Фонда прямых инвестиций «ВербаКапитал – Девелопмент» Вадим Ильченко через пресс-службу компании сообщил, что «формат сити-квартала — это не просто городское пространство, а новая жизненная среда, в которой горожане смогут получить возможность эффективнее зарабатывать и качественнее тратить, что позволит им стать богаче».

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков полагает, что предложение компании в части апартаментов будет востребовано на рынке.

— В условиях кризиса, когда средние доходы населения падают несколько лет подряд, потребление расслаивается. Если учесть, что компания позиционирует проект, как «динамичную среду для молодых людей», то у многих из этой категории покупателей есть средства на покупку такой недвижимости. Тем более что в Новосибирске сейчас не очень много предложений на сегменте апартаментов, — рассуждает Дьячков.

По мнению полномочного представителя РГУД в Новосибирске и Новосибирской области, руководителя проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максима Маркова, ситуация с апартаментами неоднозначная. По его словам, сегодня в Новосибирске на этом сегменте существует два полярных проекта, с точки зрения привлекательности. С одной стороны, это «Jet Apartments» в Железнодорожном районе (ГК «Строитель»), с другой — «Парк Резиденс» в Октябрьском районе («ВербаКапитал»).

— У ГК «Строитель», с точки зрения продаж, проекты оказались крайне успешными — средневзвешенная цена за квадратный метр составила около 70 тысяч рублей. На мой взгляд, это довольно высокая цена за такой формат, — рассуждает Марков. — При этом на рынке Новосибирска существуют аналогичные проекты, которые не получили спроса. Тут нужно очень тщательно оценивать локацию, правильное форматирование площадей, которые предлагаются к продаже и т.д.

Руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева считает, что место строительства «Инских холмов», конечно, очень пробочное.

— Однако с учетом изменений в 214-ФЗ апартаменты — это выход для строителей, так как это дает им возможность избежать работы с эскроу-счетами, — рассуждает Ермолаева. — В то же время маловероятно, что сейчас в городе в большом количестве начнут появляться апартаменты. Если участок был получен на аукционе под строительство жилья, то апартаменты там вряд ли будут. Апартаменты могут быть только на тех участках, которые были выделены под строительство коммерческой недвижимости.

Максим Марков поясняет, что при строительстве апартаментов застройщик фактически получает разрешение на возведение гостиницы и вынужден закладывать в проект нормативы, которые относятся к гостиницам: по вентиляции, энергообеспечению. Однако при этом ему не нужно соблюдать нормативы по обеспеченности объекта парковочными местами, доступности социальной инфраструктуры, снижаются нормативы по инсоляции.

— Уверен, что апартаменты для застройщика — это вынужденная мера. Когда хочется построить жилье, а участка нет. Вряд ли это явление станет массовым, — соглашается эксперт. — Однако в отдельных локациях оно может быть очень интересным, например рядом с железнодорожным вокзалом, со станциями метро. Здесь апартаменты будут востребованы.

Кстати, в «ВербаКапитал» также уверены, что в Новосибирске вряд ли будет серьезно расти количество застройщиков апартаментов. Корреспонденту InfoPro54 пояснили, что это достаточно специфический сегмент рынка.

— Наш интерес к нему связан с тем, что мы изначально берем не самые привлекательные участки городской земли, на которых наш девелоперский опыт позволяет сделать достаточно центровые и знаковые объекты для города, — отметили в компании.

Интересно, что визуальном ряде сити-квартала «Инские холмы» размещено здание MedPark. Сроки его строительства и параметры объекта в «ВербаКапитал – Девелопмент» комментировать отказались. Первый MedPark «ВербаКапитал» расположен на пересечении улиц Тургенева и Сакко и Ванцетти. 9-этажное здание общей площадью 8 тысяч кв. м и парковкой на 200 автомобилей сдано в эксплуатацию в 2017 году.Площади в MedPark выкуплены ООО «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), сетью стоматологий «Дентал-Сервис», клиникой репродуктивной медицины Vitromed, клиникой эстетической медицины «Елена».

Сергей Дьячков не исключает, что второй объект формата медпарк Новосибирску может быть интересен.

— Мы видим, что обеспеченные предприниматели ищут новые возможности для инвестирования средств в условиях стагнирующего рынка. Им, в частности, интересен рынок медицинских услуг, который не только растет, но и сохраняет потенциал для дальнейшего роста, — говорит Дьячков

Территориально «Инские холмы» расположены по улице Большевистской напротив Михайловской набережной, справа от метромоста и станции метро «Речной вокзал». Реализацией проекта занимается ООО «ВКД-2» — «дочка» инвестиционного фонда «ВербаКапитал — Девелопмент». В портфеле компании уже есть комплекс апартаментов: «Парк Резиденс», частный медицинский комплекс MedPark, жилой дом «Красен Хаус», «СитиЦентр» (бизнес-центр премиум-класса) и ЖК «Бирюзовая жемчужина».

Напомним, со стороны набережной по улице Большевистской планировалось строительство еще одного многофункционального комплекса «Снежная миля». ГК «Новоград» (инвестор проекта, ООО «Эталон» — застройщик проекта) планировал выйти из котлована до конца 2017 года, а в 2020 сдать МФК.

Фото предоставлено Фондом прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент»