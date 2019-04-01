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ВТБ открыл первый офис в Татарске

  • 01/04/2019, 11:02
Он находится в самом центре города.

ВТБ открыл первый офис в ТатарскеБанк ВТБ открыл первый офис по обслуживанию физических лиц в Татарске. Он находится в самом центре города по адресу ул. Ленина, 55.

В церемонии открытия приняли участие глава администрации Татарского района Владимир Смирнов, заместитель главы города Татарска Надежда Ильященко, управляющий ВТБ в Новосибирской области Станислав Могильников, представители компаний-партнеров банка: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», Дорожной клинической больницы.

В новом офисе клиентам предоставляется широкий спектр банковских услуг: от открытия вкладов и накопительных счетов до оформления банковских карт и потребительских кредитов. Здесь же можно подать заявку на получение ипотечного кредита, а также подключиться к дистанционным сервисам банка, которые позволят в дальнейшем проводить большинство банковских операций онлайн.

Кроме того, в отделении установлены два банкомата, с помощью которых клиенты круглосуточно могут проводить необходимые операции, платежи, переводы, пополнение счета, внесение ежемесячного платежа по кредитам, снятие наличных и прочее.

— Мы понимаем, что значительная часть взаимодействия с клиентами, особенно это касается районов области, происходит непосредственно в наших отделениях. Поэтому банк продолжает развивать региональную сеть и открывает новые точки обслуживания, — отметил Станислав Могильников, управляющий ПАО «Банк ВТБ» в Новосибирской области. — Новый современный офис в Татарске стал 41 по счету отделением банка в регионе. Обновленный формат обслуживания ВТБ призван удовлетворить потребности наших клиентов в банковских услугах в полном объеме. Уверен, что наша новая площадка будет востребована среди жителей Татарска.

Фото: пресс-служба банка

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