Новосибирские производители представят продукцию на IPhEB Russia

IPhEB – место встречи экспертов международного фармацевтического рынка. Она призвана стать уникальной платформой для встречи бизнес-лидеров и экспертов. Основной акцент IPhEB делает на выработке эффективных решений для активного развития отечественной инновационной продукции фармацевтической и биотехнологической отраслей и повышение инвестиционной привлекательности региона.
В состав делегации Новосибирской области, сформированной структурным подразделением ГУП НСО «НОЦРПП» — Центром экспорта Новосибирской области вошла группа компаний с экспортным потенциалом, при этом часть компаний уже являются экспортерами: ООО «Био-Веста», ООО «ТД ИЦ-23», ООО «КС трейд», ООО «ПРОМИКС», ООО «ВЕК Косметик».
В преддверии поездки участники стенда рассказали о целях и задачах, которые они планируют решить, помимо основной это заключения соглашений на экспортные поставки, которую ставит перед участниками Центр экспорта Новосибирской области.
— На выставке IPhEB-2019 будут представлены пробиотики серии «БИОВЕСТИН»®, которые значительно улучшают самочувствие и качество жизни онкологических пациентов, проходящих химио- и лучевую терапию. Компания также планирует строительство своего нового производства на территории Биотехнопарка Кольцово, в связи с чем заинтересована в поиске инвестора, — поделился планами генеральный директор ООО «Био-Веста» Владислав Ильин
Директор по маркетингу ООО «ВЕК Косметик» Анастасия Цой отметила, что у компании три основных цели участия: представление продукции, поиск возможных партнеров для реализации продукции в других странах; сбор контактов и анализ рынка; поиск институтов (организаций) для проведения исследований
Руководитель ООО «ПРОМИКС» Константин Суровикин рассказал, что в рамках выставки компания планирует предложить свою продукцию российским компаниям, и оценить возможности сотрудничества с иностранными предприятиями, участие которых уже подтверждено.
— Компания «Промикс» представит участникам форума современные технологии лабораторной медицины, в том числе для молекулярных биотехнологий. Являясь дистрибьютором компании «Бекмен Культер» мы готовы предложить широкий перечень высокотехнологичного оборудования для использования в производстве и проведении клинических исследований в фармацевтике. У компании есть большой опыт проектирования малых и крупных лабораторий «под ключ», по индивидуальному заказу, модернизации и ремонта уже существующего оборудования, — отметил Константин Суровикин.
Как ожидается, участие новосибирской делегации в выставочной и деловой программе «IPhEB Russia» позволит полнее представить научно-промышленный и инвестиционный потенциал региона, укрепить имеющиеся и установить новые связи, найти новых перспективных партнеров и увеличить экспортный товарооборот.
Участники делегации
Поставщик более 160 российских, европейских, азиатских и американских заводов-производителей, а ассортимент предлагаемой продукции превышает 6000 наименований. Собственная служба сервисного обслуживания. www.promix.ru
Фото: с сайта gotoipheb.com
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