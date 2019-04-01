Новосибирские производители представят продукцию на IPhEB Russia

IPhEB – место встречи экспертов международного фармацевтического рынка. Она призвана стать уникальной платформой для встречи бизнес-лидеров и экспертов. Основной акцент IPhEB делает на выработке эффективных решений для активного развития отечественной инновационной продукции фармацевтической и биотехнологической отраслей и повышение инвестиционной привлекательности региона.

В состав делегации Новосибирской области, сформированной структурным подразделением ГУП НСО «НОЦРПП» — Центром экспорта Новосибирской области вошла группа компаний с экспортным потенциалом, при этом часть компаний уже являются экспортерами: ООО «Био-Веста», ООО «ТД ИЦ-23», ООО «КС трейд», ООО «ПРОМИКС», ООО «ВЕК Косметик».

В преддверии поездки участники стенда рассказали о целях и задачах, которые они планируют решить, помимо основной это заключения соглашений на экспортные поставки, которую ставит перед участниками Центр экспорта Новосибирской области.

— На выставке IPhEB-2019 будут представлены пробиотики серии «БИОВЕСТИН»®, которые значительно улучшают самочувствие и качество жизни онкологических пациентов, проходящих химио- и лучевую терапию. Компания также планирует строительство своего нового производства на территории Биотехнопарка Кольцово, в связи с чем заинтересована в поиске инвестора, — поделился планами генеральный директор ООО «Био-Веста» Владислав Ильин

Директор по маркетингу ООО «ВЕК Косметик» Анастасия Цой отметила, что у компании три основных цели участия: представление продукции, поиск возможных партнеров для реализации продукции в других странах; сбор контактов и анализ рынка; поиск институтов (организаций) для проведения исследований

Руководитель ООО «ПРОМИКС» Константин Суровикин рассказал, что в рамках выставки компания планирует предложить свою продукцию российским компаниям, и оценить возможности сотрудничества с иностранными предприятиями, участие которых уже подтверждено.

— Компания «Промикс» представит участникам форума современные технологии лабораторной медицины, в том числе для молекулярных биотехнологий. Являясь дистрибьютором компании «Бекмен Культер» мы готовы предложить широкий перечень высокотехнологичного оборудования для использования в производстве и проведении клинических исследований в фармацевтике. У компании есть большой опыт проектирования малых и крупных лабораторий «под ключ», по индивидуальному заказу, модернизации и ремонта уже существующего оборудования, — отметил Константин Суровикин.

Как ожидается, участие новосибирской делегации в выставочной и деловой программе «IPhEB Russia» позволит полнее представить научно-промышленный и инвестиционный потенциал региона, укрепить имеющиеся и установить новые связи, найти новых перспективных партнеров и увеличить экспортный товарооборот.

Участники делегации

ООО «Био-Веста» эксперт в производстве биопрепаратов на основе чистых культур пробиотических микроорганизмов. Продукты запатентованы и предназначены для общего оздоровления организма. Пробиотики серии «Биовестин»® значительно улучшают самочувствие и качество жизни онкологических пациентов.

ООО «ТД ИЦ-23» создана в 1993 году. Расположена в Наукограде Кольцово. Разрабатывает и производит: препараты, предназначенные для оздоровления людей, вследствие приёма которых вероятность заболевания инфекционными болезнями различной этиологии существенно снижается; косметические препараты, обеспечивающие оздоровление кожных покровов человека, ускоренное заживление повреждений, стимуляцию роста волос; препараты, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний домашних, сельскохозяйственных, диких животных; птиц; рыб; пчёл и др.; биологически активные вещества для растений, обеспечивающие существенное снижение количества патогенной, условно–патогенной, гнилостной микрофлоры и восстановление состава нормальной микрофлоры в почве и на растениях.

Компания АкваРоса (ООО «КС трейд») разрабатывает и производит изделия медицинского назначения для полости носа и носоглотки (получен патент РФ на изобретение), гигиенические средства для полости рта и гортани и косметические средства с терапевтическим эффектом. Все средства — на основе минералов соленых озер России, без консервантов и искусственных добавок.

ООО «ПРОМИКС» создана в 1993 году для обеспечения клинических лабораторий лечебных учреждений, научно-исследовательских лабораторий оборудованием и расходными материалами для надежных, высококачественных и точных лабораторных исследований.

Поставщик более 160 российских, европейских, азиатских и американских заводов-производителей, а ассортимент предлагаемой продукции превышает 6000 наименований. Собственная служба сервисного обслуживания. www.promix.ru

Vital Essential Cosmetics (V.E.C.) (ООО «ВЕК Косметик») – производство и реализация препаратов для аппаратной косметологии, уходовой косметики и БАД с использованием регуляторных пептидов. Высокоэффективная профессиональная косметическая линия, для создания которой были объединены научные исследования в области геронтологии, фармакологии и дерматологии, разработанные на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и институтов Новосибирского Академгородка. Задача, которая стояла перед командой профессионалов — быстрое, реальное и видимое значительное улучшение физиологии кожи.

Фото: с сайта gotoipheb.com