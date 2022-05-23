«ВербоТелеком» — полноценный колл-центр для вашего бизнеса

Компания базируется в Москве, Новосибирске и Краснодаре. За 7 лет работы организация получила большое количество постоянных и довольных клиентов, в том числе и известных на всю страну брендов. Но чем «ВербоТелеком» заслужила такое доверие и какие услуги оказывает? Ответ в статье.
VerboTelecom появилась на рынке больше 7 лет назад. Основной контактный центр расположен в Новосибирске. Благодаря такому решению, компания избегает проблемы с часовыми поясами. Поэтому в контактный центр можно дозвониться как из Москвы, так и из Владивостока в удобное время. Постепенно организация росла и развивалась. Появлялись крупные клиенты, закупалось новое современное оборудование.
И сейчас «ВербоТелеком» располагает собственной сетью партнерских площадок колл-центра. При чем точки находятся как на территории России, так и на территории стран СНГ. Одной из особенностей компании является открытая политика. То есть любой клиент или партнер организации может в любое рабочее время посетить офис или колл-центр «ВербоТелеком». Внутри ему проведут небольшую экскурсию и познакомят с персоналом.
Условно все услуги VerboTelecom можно разделить на 4 категории: клиентские сервисы, телемаркетинг (Up Sale и Cross Sell), исследования и опросы, услуги B2G. В каждой категории огромное количество самых разных услуг, которые может оказать компания. Поэтому рекомендуется звонить на горячую линию и уточнять, сможет ли «ВербоТелеком» выполнить данное ТЗ. Рассмотрим подробнее наиболее популярные услуги из каждой категории.
Клиентские сервисы:
Телемаркетинг (up Sale и cross Sell):
Исследования и опросы:
Услуги B2G (для общественных организаций):
Кроме этого, услуги компании можно разделить еще на две крупные категории: обработка входящих звонков и осуществление исходящих звонков. Таким образом, «ВербоТелеком» предлагает огромное количество самых разных услуг коллтрекинга. При этом цены находятся на рыночном уровне, а на некоторые услуги – ниже рыночного уровня. Итоговая стоимость формируется после составления подробного ТЗ (технического задания).
Достоинства «ВербоТелеком»:
Компания «ВербоТелеком» оказывает качественные услуги коллтрекинга всем своим клиентам и партнерам по Российской Федерации и странам СНГ. Компания обладает широкой сетью колл-центров, а центральный офис находится в Новосибирске – центре России. Это позволяет избежать проблем с часовыми поясами в такой большой стране. На официальном сайте VerboTelecom можно подробнее ознакомиться с перечнем услуг и тарифами.
Звоните на горячую линию «ВербоТелеком» и оставляйте заявку на получение услуг коллтрекинга!
Фото с сайта pixabay.com
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