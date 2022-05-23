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«ВербоТелеком» — полноценный колл-центр для вашего бизнеса

  • 23/05/2022, 13:38
«ВербоТелеком» – это контактный центр, который предлагает современные и высокотехнологические услуги связи.

Компания базируется в Москве, Новосибирске и Краснодаре. За 7 лет работы организация получила большое количество постоянных и довольных клиентов, в том числе и известных на всю страну брендов. Но чем «ВербоТелеком» заслужила такое доверие и какие услуги оказывает? Ответ в статье.

Немного о компании

VerboTelecom появилась на рынке больше 7 лет назад. Основной контактный центр расположен в Новосибирске. Благодаря такому решению, компания избегает проблемы с часовыми поясами. Поэтому в контактный центр можно дозвониться как из Москвы, так и из Владивостока в удобное время. Постепенно организация росла и развивалась. Появлялись крупные клиенты, закупалось новое современное оборудование.

И сейчас «ВербоТелеком» располагает собственной сетью партнерских площадок колл-центра. При чем точки находятся как на территории России, так и на территории стран СНГ. Одной из особенностей компании является открытая политика. То есть любой клиент или партнер организации может в любое рабочее время посетить офис или колл-центр «ВербоТелеком». Внутри ему проведут небольшую экскурсию и познакомят с персоналом.

Какие услуги предлагает «ВербоТелеком»?

Условно все услуги VerboTelecom можно разделить на 4 категории: клиентские сервисы, телемаркетинг (Up Sale и Cross Sell), исследования и опросы, услуги B2G. В каждой категории огромное количество самых разных услуг, которые может оказать компания. Поэтому рекомендуется звонить на горячую линию и уточнять, сможет ли «ВербоТелеком» выполнить данное ТЗ. Рассмотрим подробнее наиболее популярные услуги из каждой категории.

Клиентские сервисы:

  • горячая линия 24/7;
  • проверка баз данных;
  • аудит аудиозаписей сторонних колл-центров;
  • информационно-справочное обслуживание;
  • услуга «Персональный секретарь»;
  • прием жалоб и предложений;
  • внутренняя услуга «Ресепшн»;
  • сервисное обслуживание;
  • оповещение клиентов заказчика;
  • быстрая и качественная обработка заявок заказчика;
  • проекты по поддержке приема на работу сотрудников.

Телемаркетинг (up Sale и cross Sell):

  • обработка лидов;
  • продажа страховых продуктов;
  • возврат клиентов;
  • продажи кредитных продуктов физ.лицам;
  • привлечение инвесторов;
  • продвижение услуг финансового сектора для юр.лиц;
  • назначение встречи и консультаций для физических и юридических лиц;
  • up sale и cross sell;
  • продажа телекоммуникативных продуктов;
  • создание и проверка на актуальность баз данных.

Исследования и опросы:

  • проведение соц.опросов;
  • проведение CATI;
  • проведение маркетинговых исследований.

Услуги B2G (для общественных организаций):

  • актуализация базы участников организаций;
  • агитация;
  • опросы;
  • поддержка предвыборной кампании – комплексная услуга;
  • во время выборов отдельная линия для консультации наблюдателей.

Кроме этого, услуги компании можно разделить еще на две крупные категории: обработка входящих звонков и осуществление исходящих звонков. Таким образом, «ВербоТелеком» предлагает огромное количество самых разных услуг коллтрекинга. При этом цены находятся на рыночном уровне, а на некоторые услуги – ниже рыночного уровня. Итоговая стоимость формируется после составления подробного ТЗ (технического задания).

Преимущества VerboTelecom

Достоинства «ВербоТелеком»:

  • компания использует передовые IT-технологии;
  • огромная сеть партнерских площадок по всей РФ и в странах СНГ;
  • строгое выполнение технического задания заказчика;
  • соблюдение деловой и моральной этики во время общения с клиентами заказчика;
  • организация работает в рамках законодательства – есть все необходимые документы;
  • доступные цены – некоторые услуги стоят ниже рыночного уровня;
  • бесплатный анализ эффективности;
  • открытая политика «ВербоТелеком»;
  • удобный личный кабинет на официальном сайте.

Резюмируя

Компания «ВербоТелеком» оказывает качественные услуги коллтрекинга всем своим клиентам и партнерам по Российской Федерации и странам СНГ. Компания обладает широкой сетью колл-центров, а центральный офис находится в Новосибирске – центре России. Это позволяет избежать проблем с часовыми поясами в такой большой стране. На официальном сайте VerboTelecom можно подробнее ознакомиться с перечнем услуг и тарифами.

Звоните на горячую линию «ВербоТелеком» и оставляйте заявку на получение услуг коллтрекинга!

Фото с сайта pixabay.com

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