«ВербоТелеком» — полноценный колл-центр для вашего бизнеса

Компания базируется в Москве, Новосибирске и Краснодаре. За 7 лет работы организация получила большое количество постоянных и довольных клиентов, в том числе и известных на всю страну брендов. Но чем «ВербоТелеком» заслужила такое доверие и какие услуги оказывает? Ответ в статье.

Немного о компании

VerboTelecom появилась на рынке больше 7 лет назад. Основной контактный центр расположен в Новосибирске. Благодаря такому решению, компания избегает проблемы с часовыми поясами. Поэтому в контактный центр можно дозвониться как из Москвы, так и из Владивостока в удобное время. Постепенно организация росла и развивалась. Появлялись крупные клиенты, закупалось новое современное оборудование.

И сейчас «ВербоТелеком» располагает собственной сетью партнерских площадок колл-центра. При чем точки находятся как на территории России, так и на территории стран СНГ. Одной из особенностей компании является открытая политика. То есть любой клиент или партнер организации может в любое рабочее время посетить офис или колл-центр «ВербоТелеком». Внутри ему проведут небольшую экскурсию и познакомят с персоналом.

Какие услуги предлагает «ВербоТелеком»?

Условно все услуги VerboTelecom можно разделить на 4 категории: клиентские сервисы, телемаркетинг (Up Sale и Cross Sell), исследования и опросы, услуги B2G. В каждой категории огромное количество самых разных услуг, которые может оказать компания. Поэтому рекомендуется звонить на горячую линию и уточнять, сможет ли «ВербоТелеком» выполнить данное ТЗ. Рассмотрим подробнее наиболее популярные услуги из каждой категории.

Клиентские сервисы:

горячая линия 24/7;

проверка баз данных;

аудит аудиозаписей сторонних колл-центров;

информационно-справочное обслуживание;

услуга «Персональный секретарь»;

прием жалоб и предложений;

внутренняя услуга «Ресепшн»;

сервисное обслуживание;

оповещение клиентов заказчика;

быстрая и качественная обработка заявок заказчика;

проекты по поддержке приема на работу сотрудников.

Телемаркетинг (up Sale и cross Sell):

обработка лидов;

продажа страховых продуктов;

возврат клиентов;

продажи кредитных продуктов физ.лицам;

привлечение инвесторов;

продвижение услуг финансового сектора для юр.лиц;

назначение встречи и консультаций для физических и юридических лиц;

up sale и cross sell;

продажа телекоммуникативных продуктов;

создание и проверка на актуальность баз данных.

Исследования и опросы:

проведение соц.опросов;

проведение CATI;

проведение маркетинговых исследований.

Услуги B2G (для общественных организаций):

актуализация базы участников организаций;

агитация;

опросы;

поддержка предвыборной кампании – комплексная услуга;

во время выборов отдельная линия для консультации наблюдателей.

Кроме этого, услуги компании можно разделить еще на две крупные категории: обработка входящих звонков и осуществление исходящих звонков. Таким образом, «ВербоТелеком» предлагает огромное количество самых разных услуг коллтрекинга. При этом цены находятся на рыночном уровне, а на некоторые услуги – ниже рыночного уровня. Итоговая стоимость формируется после составления подробного ТЗ (технического задания).

Преимущества VerboTelecom

Достоинства «ВербоТелеком»:

компания использует передовые IT-технологии;

огромная сеть партнерских площадок по всей РФ и в странах СНГ;

строгое выполнение технического задания заказчика;

соблюдение деловой и моральной этики во время общения с клиентами заказчика;

организация работает в рамках законодательства – есть все необходимые документы;

доступные цены – некоторые услуги стоят ниже рыночного уровня;

бесплатный анализ эффективности;

открытая политика «ВербоТелеком»;

удобный личный кабинет на официальном сайте.

Резюмируя

Компания «ВербоТелеком» оказывает качественные услуги коллтрекинга всем своим клиентам и партнерам по Российской Федерации и странам СНГ. Компания обладает широкой сетью колл-центров, а центральный офис находится в Новосибирске – центре России. Это позволяет избежать проблем с часовыми поясами в такой большой стране. На официальном сайте VerboTelecom можно подробнее ознакомиться с перечнем услуг и тарифами.

Звоните на горячую линию «ВербоТелеком» и оставляйте заявку на получение услуг коллтрекинга!