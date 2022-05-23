За 1 квартал 2022 года АО «РЭС» ввело в эксплуатацию десятки объектов после реконструкции

Именно поэтому работы в данном направлении не останавливаются даже в условиях меняющейся экономической обстановки.

В мае энергетики подвели промежуточные итоги реализации долгосрочной инвестиционной программы, утвержденной региональным Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

По итогам 1 кв. 2022 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило 343 млн рублей. После реконструкции в отчетном периоде введено в эксплуатацию более 77 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ и 44 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ установленной мощностью более 14 МВА.

Среди них можно отметить такие ключевые инвестпроекты, как модернизация электросетей на станции Евсино в Искитимском районе и реконструкция ПС 110 кВ «Заречная» в городе Бердске. В первую очередь работы по реконструкции направлены на повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей, а также на создание возможности присоединения к электрическим сетям новых объектов, что, безусловно, способствует развитию региона и особенно актуально в текущей обстановке.

Помимо юго-восточной части области, реконструкция и строительство сетей 10-0,4 кВ запланированы на нескольких десятках улиц Новосибирска и во многих сельских районах. Среди них ул. Гаранина-ул. Б. Богаткова, ул. Бурденко, 1 пер. Мира, ул. Курганская, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Кропоткина, ул. 1905 года, ул. Танкистов, ул. Титова, ул. Связистов, ул. Кавказская, Степная, 1-й Кавказский пер., 2-й Кавказский пер., ул. Новоалтайская, ул. Зенитная, ул. Оборонная, ул. Иртышская, ул. Рощинская, ул. 2-я Рощинская, ул. Часовая, ул. Барьерная, ул. Смежная, 2, 3, 4, 5-й пер. Окинский, 1, 2, 3, 4-й пер. Бийский, ул. Титова и т.д. в областном центре, а также с. Искра, с. Шибково, п. Октябрьский, с. Букреево, с. Мошнино, с. Буготак, д. Вороново, с. Усть-Каменка, п. Красногорский, с. Ярково и т.д.

Кроме того, АО «РЭС» намерено продолжить реализацию ряда долгосрочных проектов, в т.ч. строительство электросетевой инфраструктуры для присоединения 3 поликлиник и многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, а также дальнейшее развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ.

В отчетном периоде энергетики уже приступили к выполнению организационных мероприятий по подготовке проектной документации, закупке материалов и оборудования. Однако на данном этапе большое влияние имеет фактор изменчивости внешней среды.

По завершении подготовительных работ в АО «РЭС» продолжат реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Новосибирской области.