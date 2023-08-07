Верховный суд запретил делать УЗИ без направления лечащего врача

Согласно судебному акту, опубликованному на официальном сайте ведомства, Верховный суд, рассмотрев жалобу пациентки, которая столкнулась с отказом в проведении УЗИ в частной клинике без направления медика, счел ее несостоятельной.

Истица была уверена, что требование закона о получении предварительного медицинского направления на УЗИ ограничивает ее права. Кроме того, в иске отмечалось, что закон обязывает специалиста, который выписал направление, указывать место, где будут проводится соответствующие процедуры. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на конкуренции в области оказания услуг.

Вскоре в суд поступили письменные возражения Минздрава, в которых министерство сообщило о необходимости сохранить существующие нормы для обеспечения принципов безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд встал на сторону Минздрава.

Ранее редакция сообщала, что платные медуслуги будут предоставляться только по желанию пациента.