Сибирская таможня задержала на границе мужчину с рогами

Необычный сувенир прихватил с собой из отпуска в Горном Алтае житель Узбекистана. Вместо традиционного магнитика мужчина решил привезти родственникам череп с рогами. Он даже не догадывался, что такой презент в багаже может доставить ему неприятности перед полетом.

— Он проследовал по «зеленому коридору», заявив тем самым об отсутствии у него товаров для обязательного декларирования. Однако таможенники с помощью досмотровой техники обнаружили в его багаже объект фауны. О необходимости получения ветеринарных и разрешительных документов, а также обязательного декларирования такого товара пассажир не знал, — сообщили в Сибирской оперативной таможне.

Сувенир пришлось изъять и отправить на экспертизу. По результатам исследования туриста могут привлечь к ответственности.