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Весь бизнес в одном приложении

  • 01/03/2019, 12:27
Уникальный сервис ОНЛАЙН-офис для юридических лиц Банка «Левобережный» (ПАО) теперь имеет собственное мобильное приложение для устройств с операционной системой Android.

ОНЛАЙН-офис для юридических лиц Банка «Левобережный»Установить приложение можно, самостоятельно осуществив поиск в сервисе Google Play (Play Market) по сочетанию «онлайн-офис» или скачать здесь.

ОНЛАЙН-офис – бесплатное мобильное приложение от Банка «Левобережный» для юридических лиц и предпринимателей. Основное предназначение ОНЛАЙН-офиса заключается в организации прозрачной работы компании с банком.

С мобильным приложением «ОНЛАЙН-офис» руководитель компании сможет контролировать свой бизнес с мобильного устройства и оперативно управлять им. В одном приложении пользователю доступна информация по счетам и депозитам, кредитованию и эквайрингу, зарплатным проектам, ВЭД и Программе лояльности банка.

Возможности ОНЛАЙН-офиса:

  • Информация по актуальной сумме средств на счетах компании;
  • Информация по наличию приостановлений величине и причинах картотеки;
  • Информация по платежам, которые не могут быть зачислены на счета;
  • Информация по всем подключённым счетам;
  • Отправка уведомлений о совершённом платеже контрагенту;
  • Подача заявок на подключение новых продуктов и услуг, отслеживание их статусов;
  • Подключение и контроль нескольких компаний, обслуживающихся в банке;
  • Возможность онлайн-чата со специалистом банка.

Особое удобство ОНЛАЙН-офиса заключается в возможности анализа компании по 115-ФЗ. ОНЛАЙН-офис не только объясняет, на что нужно обращать внимание, чтобы соответствовать требованиям законодательства, но и в режиме реального времени предоставляет анализ организации по 19 показателям, что позволяют директору или собственнику оперативно отреагировать, если его компания попала в желтую или красную зону риска блокировки счетов. ОНЛАЙН-офис позволяет оценивать контрагентов и формировать полноценные отчеты по каждому из них, а также «прогоняет» контрагента по чек-листам, которые невозможно оценить в открытых источниках.

Установив мобильное приложение «ОНЛАЙН-офис» на персональное мобильное устройство, клиент сможет в один клик получать информацию по своему бизнесу и вовремя реагировать на изменения.

Фото: Юлия Данилова

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