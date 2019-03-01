Весь бизнес в одном приложении

Установить приложение можно, самостоятельно осуществив поиск в сервисе Google Play (Play Market) по сочетанию «онлайн-офис» или скачать здесь.

ОНЛАЙН-офис – бесплатное мобильное приложение от Банка «Левобережный» для юридических лиц и предпринимателей. Основное предназначение ОНЛАЙН-офиса заключается в организации прозрачной работы компании с банком.

С мобильным приложением «ОНЛАЙН-офис» руководитель компании сможет контролировать свой бизнес с мобильного устройства и оперативно управлять им. В одном приложении пользователю доступна информация по счетам и депозитам, кредитованию и эквайрингу, зарплатным проектам, ВЭД и Программе лояльности банка.

Возможности ОНЛАЙН-офиса:

Информация по актуальной сумме средств на счетах компании;

Информация по наличию приостановлений величине и причинах картотеки;

Информация по платежам, которые не могут быть зачислены на счета;

Информация по всем подключённым счетам;

Отправка уведомлений о совершённом платеже контрагенту;

Подача заявок на подключение новых продуктов и услуг, отслеживание их статусов;

Подключение и контроль нескольких компаний, обслуживающихся в банке;

Возможность онлайн-чата со специалистом банка.

Особое удобство ОНЛАЙН-офиса заключается в возможности анализа компании по 115-ФЗ. ОНЛАЙН-офис не только объясняет, на что нужно обращать внимание, чтобы соответствовать требованиям законодательства, но и в режиме реального времени предоставляет анализ организации по 19 показателям, что позволяют директору или собственнику оперативно отреагировать, если его компания попала в желтую или красную зону риска блокировки счетов. ОНЛАЙН-офис позволяет оценивать контрагентов и формировать полноценные отчеты по каждому из них, а также «прогоняет» контрагента по чек-листам, которые невозможно оценить в открытых источниках.

Установив мобильное приложение «ОНЛАЙН-офис» на персональное мобильное устройство, клиент сможет в один клик получать информацию по своему бизнесу и вовремя реагировать на изменения.

Фото: Юлия Данилова