МинЖКХ области подало иск в суд на «Экологию- Новосибирск»

Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению исковое заявление Новосибирской области в лице министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона к ООО «Экология-Новосибирск» о внесении изменений в концессионное соглашение от 22.07.2016, говорится на сайте суда.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 апреля.

— Еще раз хотел бы отметить, что это не какая-то конфликтная ситуация, то есть мы не пытаемся «нагнуть» нашего партнера, заставить выполнить наши условия. Просто мы понимаем, что ситуация достаточно нестандартная. С одной стороны, есть подписанный документ, который содержит условия по штрафным санкциям к концеденту, к органам власти Новосибирской области. С другой стороны, изменение условий концессии может принести дополнительные риски и для концессионера. Потому мы решили разобрать ситуацию в суде. Как суд решит, так и будем действовать. Но, в любом случае, концессия будет исполняться на новых условиях, которые были согласованы, — заявлял Травников.

В начале февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал на пресс-конференции, что область намерена расторгать концессию через суд.

На заседании отраслевого совета министерства ЖКХ области 5 февраля замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что власти планируют урегулировать ситуацию с концессией до конца первого полугодия.

Концессионер ООО «Экология-Новосибирск» входит в ГК «ВИС». В 2018 году компания также выиграла конкурс на управление процессом утилизации твердых коммунальных отходов в области и получила статус регоператора.

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