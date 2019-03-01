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ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса

  • 01/03/2019, 12:31
Банк ВТБ (ПАО) присоединился к обновленной программе Министерства экономического развития РФ, которая направлена на финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса Программа утверждена постановлением правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018 и предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019-2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели – до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.

— Мы видим высокую востребованность у бизнеса кредитов с применением различных механизмов льготного финансирования. В рамках программ, реализуемых с Министерством экономического развития РФ, кредитный портфель ВТБ вырос по итогам 2018 года в 3,5 раза и составил около 25 млрд рублей. Уверен, что с началом действия новой программы нашу поддержку получат еще больше субъектов малого и среднего бизнеса, — отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Фото: пресс-служба банка

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