Весенний подарок: экспресс-обследование для прекрасных дам

Скоро весна! Вы чувствуете, как в воздухе запахло теплом? А птицы щебечут все громче и радостнее! Не пора ли задуматься о проверке здоровья перед тем, как уберем в шкаф надоевшую зимнюю одежду и наденем платья и юбки? Это весна, и всем женщинам хочется почувствовать себя красивыми и здоровыми. А если вспомнить, что весна — пора дефицита витаминов… Вопрос встает ребром: время позаботиться о своем здоровье! Тем более в санатории «Рассвет» разработана интересная программа «Чекап для женщин». В нее входят консультация гинеколога и пять различных обследований, самых актуальных для дам:

— УЗИ молочных желез,

— УЗИ малого таза,

— онкомаркер СА-125,

— ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) и ЛГ(лютеинизирующий гормон),

— биоимпедансный анализ тела.

С 5 по 13 марта 2022 года по программе «Чекап для женщин» действует скидка — совокупная стоимость обследований составит 4000 рублей вместо 5540 рублей. Вы можете пройти чекап параллельно с отдыхом в санатории «Рассвет», а при желании — включить в список дополнительные обследования и процедуры.

ООО «Санаторий Рассвет» является лауреатом всероссийских и региональных премий за внедрение и освоение новых методов лечения и обследования пациентов. Входит в топ-100 по итогам национального рейтинга лучших учреждений России в сфере оздоровления и восстановительного лечения.

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