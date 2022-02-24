Областные депутаты заявили о поддержке решения президента по Донбассу

Предваряя очередную сессию Заксобрания области, губернатор Андрей Травников обратился к депутатам с просьбой поддержать решение президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля глава региона также поднимал эту тему на встрече с представителями политических партий и общественных организаций, действующих на территории области.

— В современном мире все мы, даже если не держим оружие в руках, являемся защитниками нашей Родины, — заявил губернатор, обращаясь к депутатам. — Мы договорились объединиться в поддержке решений президента по оказанию содействия Донецкой и Луганской народным республикам. Договорились оказывать всяческую помощь нашим соотечественникам на Донбассе. Сегодня, уважаемые депутаты, я обращаюсь к вам и прошу: невзирая на то, что мы представляем разные политические платформы, в вопросе поддержки решений президента, действий нашей страны по оказанию содействия ДНР и ЛНР объединиться, а также словом и делом помочь нашим соотечественникам на Донбассе.

Со своей стороны с заявлениями о поддержке президента и работе по оказанию помощи возможным беженцам высказались руководители нескольких фракций, вице-спикеры Владимир Карпов (КПРФ), Наталия Красовская (ЛДПР) и Андрей Панферов («Единая Россия»).

— Мы 21 февраля наблюдали исторические события для нашей страны, — заявил, подводя итог выступлений председатель заксобрания Андрей Шимкив. — Это признание Донецкой и Луганской республик. Это исторический момент, мы все должны поддержать решение президента. Мы все должны консолидироваться, мы все должны помогать жителям Донбасса. Буквально несколько минут назад президент выступил с экстренным обращением к гражданам РФ и предложил ВСУ сложить оружие. Мы можем смело гордиться своим президентом.

К этому времени в своем телеобращении президент России Владимир Путин дал открыто понять, что боевые действия могут начаться в ближайшее время.