В Новосибирске пока не будут еще больше ограничивать продажу алкоголя

Власти нескольких регионов установили ограничение на продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции. Новое время продажи установили Башкирия, Хакасия и Карелия, Красноярский край. Якутия в нескольких муниципалитетах ввела полный запрет на продажу алкоголя.

Сегодня на пресс-конференции мэр Новосибирска напомнил, что в городе уже действует ограничение на продажу всей алкогольной продукции с 22:00 до 9:00. Дополнительные ограничения не вводились, но он не исключил, что эта мера будет рассмотрена. В региональном минпромторге корреспонденту InfoPro54 сообщили, что в области дополнительно ограничивать продажу алкогольной продукции не планируется.

Как и ожидалось, производители оценивают ужесточение требований к продажи своей продукции негативно.

— Мы категорически против введения новых дополнительных ограничений на продажу алкогольной продукции в регионах, — приводит пресс-служба AB InBev Efes слова директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Ораза Дурдыева. — Это может не только негативно повлиять на предпринимательскую активность, но и существенно повысить вероятность употребления суррогатов и отравлений ими среди населения: «серый» рынок, безусловно, воспользуется данным ограничением для легальных производителей в условиях сохраняющегося спроса.

По его словам, негативный опыт введения «сухого закона» в разных его проявлениях хорошо известен во всем мире, когда цена ошибки измерялась человеческими жизнями.

— Дополнительные ограничения могут привести к сокращению или даже полной остановке алкогольных производств, что неизбежно повлечет за собой рост безработицы в регионах. Важно также отметить, что само наличие алкоголя в торговой точке является одним из факторов, сдерживающих рост цен на социально значимые товары. Это особенно важно сейчас, когда платежеспособность населения снизилась из-за вынужденного карантина и приостановки некоторых видов деятельности, — говорит Дурдыев. — На наш взгляд, сейчас важно разрабатывать меры поддержки добросовестного бизнеса и населения, а не вводить дополнительные ограничения.

По данным минсельхоза, по итогам 9 месяцев 2019 года поступление в областной бюджет от уплаты акцизов на алкогольную продукцию составило 7,5 млрд рублей, основная их часть — 6,2 млрд — приходится на пивоваренные предприятия. Эта отрасль является также крупным потребителем сельскохозяйственной продукции: ежегодно предприятия-производители спирта и алкогольной продукции Новосибирской области перерабатывают более 120 тысяч тонн сырья, в том числе 80 тысяч тонн ячменя и солода.

На территории Новосибирской области работают заводы таких производителей пива, как ООО «Пивоваренная компания «Балтика», AB InBev Efes и HEINEKEN.

Опрошенные InfoPro54 работающие в Новосибирске компании отметили, что за последнее время объем продаж алкогольной продукции в их сетях существенно подрос. В том числе перед и во время незапланированной «нерабочей недели». Речь идет как о крепкой, так и слабоалкогольной продукции.

Фото: pixabay.com, автор- ndemello