Ветеранам труда и труженикам тыла разрешат бесплатно в течение всего года ездить на электричках в Новосибирской области

В Новосибирской области планируют расширить меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла. С 1 января 2024 года для этой категории льготников проезд в пригородных поездах будет бесплатным весь год.

Возможность заменить льготу деньгами в регионе будет по-прежнему актуальной. При этом сумма выплаты вырастет.

— Сохраняется возможность подачи заявлений о замене денежными выплатами указанных мер социальной поддержки. Размер увеличен до 55,95 рублей в месяц на человека, — сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития Новосибирской области напоминает.

Чтобы заменить возможность бесплатного проезда денежной выплатой, необходимо написать заявление и подать в центр социальной поддержки до 1 октября текущего года. Средства поступят на счёт льготника до 1 января следующего года.

Если ветеран труда или труженик тыла передумал и хочет вернуть возможность ездить на электричках бесплатно, то можно отказаться от выплаты. Для этого необходимо снова обратиться в соцподдержку с заявлением.