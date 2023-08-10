В Новосибирске снесут общежитие, рассчитанное на 200 мигрантов

9 августа на заседании городской комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством, было принято решение, что общежитие для мигрантов, которое возводится в Кировском районе Новосибирска на ул Пригородная,14, является самостроем. Об этом сообщил «Прецедент».

Администрация Кировского района в ходе проверки объекта выявила, что объект строится с нарушениями. Выездное обследование объекта на Пригородной также провели сотрудники Гостройнадзора, которые установили признаки самовольной постройки и передали эту информацию в профильный департамент мэрии. Собственник получил в мэрии разрешение на строительство дачного дома.

В конце июля жители близлежащих домов направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

— Вместо планируемого строительства объекта ИЖС или садового дома застройщик фактически строит 3-х этажную гостиницу коридорного типа с планируемым размещением до 200 гостей из ближнего зарубежья прибывших на заработки, — цитирует «Прецедент» обращение жителей.

Объект также взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, и поручил региональному управлению СКР инициировать проверку.

Члены комиссии единогласно решили, что возведенное с нарушениями здание необходимо снести. Администрация Кировского района планирует обратиться с заявлением в суд, а также предложила жителям близлежащих домов присоединиться к иску.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в Новосибирскую область въехало более 200 тысяч мигрантов.