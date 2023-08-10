На «Архипелаге 2023» подняли вопрос о повышении плодородия почв

В рамках новосибирского «Архипелага 2023» обсуждалось сохранение продовольственной и экологической безопасности России, в том числе вопросы повышения плодородия почв. Оборот питательных веществ в сельском хозяйстве — это актуальнейшая тема для российского АПК, поскольку тенденция последних лет говорит об истощении гумусного слоя. Минеральные удобрения не могут переломить ситуацию, необходимо больше вовлекать в оборот органику, в том числе побочные продукты животноводства (ППЖ).

Разработана федеральная дорожная карта «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства» на 2022- 2030 годы, но многие пункты программы уже реализуются на практике крупными животноводческими предприятиями.

—Экономика замкнутого цикла на нашем производстве во многом совпадает с государственным видением этого вопроса. Можно четко проследить зависимость урожайности от доли внесения органических удобрений: на участках, где они применяются зерна собирается больше на 15-20%. А за счет эффективного планирования севооборота излишнее накопление веществ в почве не происходит, — отметил директор департамента производственного контроля «Сибагро» Андрей Андрианов.

Компания «Сибагро» уже много лет успешно применяет технологию переработки ППЖ. Будущие удобрения выдерживаются в специально оборудованных лагунах и на площадках с последующим запахиванием твердой фракции и безвоздушным внесением жидкой в почву на глубину 40 см.

— Технологиям обращения с ППЖ на предприятии уделяется особое внимание. Они постоянно совершенствуются и на это направляются существенные средства — инвестиции в переработку и безопасное экологичное внесение в этом году составят 260 млн рублей. В первую очередь это мероприятия по реконструкции и строительству лагун, увеличению площади внесения до 16 км за счет приобретения новых бустерных станций и шланговых систем, — пояснила директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Галина Иртуганова.

Она подчеркнула, что на предприятии ведется строгий учет и контроль за объемом ППЖ на всех этапах — от сепарации и до внесения, для чего используются цифровые датчики и камеры видео-фиксации.

Участники круглого стола отметили, что новый федеральный закон о ППЖ благотворно скажется на использовании органики в сельхозобороте. Мероприятия стимулирования и поддержки производства удобрений из навоза крайне важны, но прежде необходимо на законодательном уровне пересмотреть устаревшие нормативы по микроэлементам. Эти ограничения сдерживают развитие отрасли и несут большие риски для сельхозтоваропроизводителей. Предложение о внесении изменений включено в свод законодательных инициатив, который Агентство стратегических инициатив направит правительству РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Томске «Сибагро» запустил установку по переработке отходов производства за 420 млн. рублей.