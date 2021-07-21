Вьетнам откроется для переболевших и привитых «Спутником V» туристов

Во Вьетнаме озвучили предварительные сроки и условия перезапуска международного туризма. Между тем ситуация с коронавирусом на одном из самых популярных туристических направлений ЮВА продолжает ухудшаться, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама к октябрю запланировало запустить шестимесячную программу по возобновлению приема иностранных туристов. Первым для путешественников станет доступен остров Фукуок — курорт будет принимать около 2-3 тысяч отдыхающих ежемесячно и размещать их в определенных районах.

Спустя три месяца, на втором этапе программы, квота на прием туристов увеличится до 5-10 тысяч иностранцев в месяц. Помимо этого, география разрешенных для въезда курортов пляжной страны и территория передвижения путешественников будут расширены.

Туристы смогут въехать во Вьетнам при условии прохождения полной вакцинации, в том числе и препаратом «Спутник V». Вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до даты въезда, но не позднее чем за 12 месяцев до прибытия. Либо при предъявлении справки о перенесенном заболевании. В любом случае путешественникам потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.