Центральный пляж Академгородка станет муниципальной собственностью

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска проводит ряд переговоров, в том числе с СО РАН и арендатором Центрального пляжа. В будущем вся территория может перейти на баланс МАУК «Городские парки».

— Как только примем ее на баланс, мы сразу сможем благоустроить эту территорию. Необходимо будет разработать концепцию, согласовать ее с жителями, внести коррективы, утвердить и реализовать проект – подойти к вопросу комплексно. Поскольку пляж будет считаться парком, вход сюда, как и во все городские парки, будет свободным, — рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Платными могут быть только услуги, предоставляемые арендатором и бизнесменами, которые захотят инвестировать в проект.

В департаменте хотят сохранить атмосферу этого места, а при разработке проекта благоустройства учесть мнение, в первую очередь, жителей Академгородка. Капитальных сооружений на территории не предполагается. Кроме этого, есть вероятность, что Центральный пляж соединят с пляжем «Звезда», туристической тропой или велодорожкой.

Место отдыха, которое новосибирцы называют «Центральный пляж Академгородка», представляет собой земельный участок, сформированный для эксплуатации искусственного берегоукрепительного сооружения. Участок относится к местам неорганизованного отдыха, а на территории выставлены знаки «Купание запрещено».