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Видеонаблюдение «Ростелекома» становится у новосибирцев все популярнее

  • 11/07/2022, 11:22
За пять месяцев 2022 года на 10 процентов увеличилось число новосибирцев, установивших дома «Видеонаблюдение» от «Ростелекома».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на услугу особенно вырос в феврале и апреле. Новый пик активности провайдер ожидает в середине лета — во времяновости бизнеса традиционных отпусков.

Сервис «Видеонаблюдение» позволяет наблюдать за домом на море или на даче: для этого достаточно установить мобильное приложение и выйти в интернет. Трансляцию событий можно смотреть в прямом эфире или в архиве. Срок хранения записей в защищенном облаке «Ростелекома» отличается в зависимости от выбранного тарифа. В тарифе «Запись событий» видео хранится 7 дней, а в тарифах «Полная запись» и «Full HD+» просматривать информацию с камер можно до 30 дней.

В услугу «Видеонаблюдение» входит сам сервис «Видеонаблюдение» и видеокамера с широким углом обзора, датчиком движения и с инфракрасной подсветкой для записи событий, происходящих ночью. Установить и настроить оборудование можно самостоятельно, воспользовавшись подробной инструкцией.

«Видеонаблюдение можно также использовать в связке с устройствами нашего решения для умного дома. Например, с помощью датчиков открытия получится зафиксировать попытку взлома и проникновения, камера все запишет, а клиент моментально получит уведомление на смартфон, чтобы оперативно среагировать на ситуацию», — уточнил Виталий Лапицкий, заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Подключить видеонаблюдение, домашний интернет, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink новосибирцы могут по выгодному пакетному предложению «Технологии контроля. Макси». Подробнее об условиях подключения и самом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Теги : цифровизация телеком Ростелекома


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