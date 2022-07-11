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Суд отклонил апелляцию по делу Дмитрия Колкера

  • 11/07/2022, 11:00
новости Новосибирска
Ранее защита заявляла, что будет пытаться привлечь к ответственности должностных лиц, повлиявших на решение об аресте ученого.

Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 11 июля  оставлено без изменения постановление Советского районного суда Новосибирска от 30 июня об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Колкера, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения. Решение может быть обжаловано Восьмым кассационным судом.

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Напомним, Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене 30 июня, умер 2 июля. Он также работал в Институте лазерной физики, где курировал направление, связанное с проектированием лазерных систем. Родственники ученого сообщали в соцсетях, что он был задержан в частной клинике «Авиценна», куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. У него была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы. Апелляционные жалобы защитников поступили в Советский районный суд Новосибирска 4 июля.

Адвокат Колкера Александр Федулов сообщал в комментариях СМИ, что защита изучит документы, связанные со смертью ученого, чтобы понять, каким еще образом можно будет попытаться привлечь к ответственности должностных лиц, повлиявших на решение о его аресте. На минувшей неделе фамилии этих должностных лиц публиковались в телеграм-каналах и соцсетях.

 

Ранее редакция сообщала, что по этой же статье был арестован  еще один новосибирский ученый.

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : наука арест


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