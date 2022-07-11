Суд отклонил апелляцию по делу Дмитрия Колкера

Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 11 июля оставлено без изменения постановление Советского районного суда Новосибирска от 30 июня об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Колкера, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). Об этом сообщила пресс-служба суда.
Апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения. Решение может быть обжаловано Восьмым кассационным судом.
Адвокат Колкера Александр Федулов сообщал в комментариях СМИ, что защита изучит документы, связанные со смертью ученого, чтобы понять, каким еще образом можно будет попытаться привлечь к ответственности должностных лиц, повлиявших на решение о его аресте. На минувшей неделе фамилии этих должностных лиц публиковались в телеграм-каналах и соцсетях.
Ранее редакция сообщала, что по этой же статье был арестован еще один новосибирский ученый.
Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области
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