Более 900 гектаров земли в области можно застраивать жильем

Новосибирский Росреестр совместно с региональными органами власти проводит большую работу по наполнению банка данных для жилищного строительства. Выявленные земельные участки для строительства жилья отмечены на публичной кадастровой карте. Для свободного доступа к этим данным на указанной карте создан сервис «Земля для стройки», с помощью которого все заинтересованные лица могут не только наглядно оценить и выбрать подходящие для строительства жилья земли, но и подать заявку на ее получение. Данная заявка рассматривается в течение 5 дней, поясняют в пресс-службе управления.

На сегодня в Новосибирской области выявлено 150 земельных участка общей площадью 484 га для индивидуального жилищного строительства и 37 участков общей площадью 427 га для строительства многоквартирных домов. Участки расположены в Новосибирске, Бердске, Искитиме, городе Обь, а также Новосибирском, Ордынском, Искитимском, Черепановском, Чулымском, Карасукском, Северном районах области.

В результате вовлечения указанных земельных участков количество квадратных метров жилья в регионе может увеличиться почти на 4 миллиона.

Напомним, ключевым вопросом освоения земельных участков под жилищное строительство, если речь идет не о строительстве многоквартирных домов, является наличие инфраструктуры. Далеко не всегда органам власти удается обеспечить подведение газа, воды, электричества и дорог к таким участкам, а также создать социальную инфраструктуру. Если речь идет о многоквартирных домах, то их появление на окраинах нередко встречает негативную реакцию местных жителей, так как строительство инфраструктуры не успевает за развитием новостроек, и многоэтажное жилье перегружает действующую инфраструктуру.

Ранее редакция сообщала о том, что ситуацию со строительством в регионе инфраструктуры, депутат регионального парламента назвал коррупционной.