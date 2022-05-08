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Виды и особенности насосов Wilo

  • 08/05/2022, 17:01
Торговая марка Wilo занимается выпуском насосов, имеющих широкую сферу применения.

Оборудование данного производителя обладают улучшенными техническими характеристиками. Компания была основана в 1972 году и имеет представительства в разных странах мира.

Бренд предлагает насосные агрегаты различных типов. Отличия между ними заключаются в мощности, стоимости и сфере применения. Купить насос Вило в Новосибирске можно в интернет-магазине. В продаже представлено надежное в эксплуатации оборудование.

В каких сферах используют насосы Вило?

Насосам бренда Wilo находится применение в бытовой и промышленной сферах. Чаще всего их используют при проектировании отопительных систем. Они способствуют эффективному обогреву помещений различного назначения.

Такое оборудование незаменимо при монтаже водоснабжения в частном секторе, обустройстве скважин. Насос ГВС создает напор и постоянную циркуляцию жидкости в бытовых водоснабженческих системах. Оборудованием такого типа также пользуются при проектировании канализации. Оно обеспечивает отведение сточных вод от жилых построек, которые находятся на удалении от централизованной сети канализации, помогают осушать сточные ямы.

Насосы Вило нередко выступают частью ливневых канализаций, способствуют откачиванию сточных вод. Ими пользуются на строительных площадках при работе с техническими жидкостями. Циркуляционный насос wilo рекомендован к приобретению тем, кто живет в частном секторе, его можно заказать по приемлемой стоимости. Это мощное оборудование, которое редко ломается.

Популярные разновидности

Производитель насосов Вило предлагает погружные, дренажные, скважинные, центробежные и консольные модели.

Самой популярной разновидностью среди насосов Вило считается циркуляционная. Оборудование активно используется в отопительных системах для создания комфортного микроклимата в помещениях. Когда радиаторы находятся на значительном расстоянии от нагревательного элемента, воздух в комнате прогревается гораздо хуже. В таких случаях и используют циркуляционные насосы. Благодаря им тепловая отдача радиаторов увеличивается, в комнатах становится намного теплее.

Насосы Вило оснащаются мокрым и сухим ротором. Первая разновидность больше подходит для небольших по площади строений. Размеры помещений, в которых используют такие насосы, обычно не превышает 200 кв.м. Вторая разновидность более мощная и эксплуатируется на территории крупных построек.

Модификации с мокрым ротором считаются уникальными, поскольку все составляющие, заключенные в корпусе, охлаждаются при помощи теплового носителя. По этой причине насосы Вило не комплектуют вентилятором. Их фиксируют к обратному контуру котла. Поступающий туда охлажденный теплоноситель служит еще и смазкой. Показатель напора жидкости в таких насосах составляет порядка 8 м.

В каких случаях рекомендуется приобретать насосы Вило и как правильно выбрать оборудование?

При выборе насосных установок внимание рекомендуется акцентировать на их технических характеристиках, главной из которых считается мощность. Этот параметр определяется исходя из предстоящих условий эксплуатации агрегата.

При использовании насоса в отопительной системе необходимо учитывать площадь помещения, которое предстоит обогревать. Если в здании недостаточно тепло, стоит приобрести циркуляционную модель. Для дома площадью более 130 км. в. потребуется устройство мощностью минимум в 0.4 м3/час.

Ключевые преимущества насосов Wilo

Насосы Вило обладают внушительным списком достоинств, главные из которых заключаются в:

  • надежности;
  • удобстве использования;
  • широкой линейке;
  • продолжительном сроке службы.

Достоинство циркуляционных моделей состоит в минимальных тепловых потерях. Продуманная конструкция исключат забор тепла металлическими элементами.

Модельный ряд у производителя внушительный, каждый покупатель имеет возможность подобрать насосов оптимальной мощности в соответствии с площадью конкретного помещения.

При изготовлении насосных агрегатов производитель использует материалы и покрытия, отличающиеся максимальной стойкостью к ржавчине, рассчитанные на многолетнюю службу.

Циркуляционные насосы Вило позволяют контролировать температурный режим в помещениях, корректировать степень тепловой отдачи радиаторов. Моторы таких систем могут работать в разных режимах. Еще один плюс насосных агрегатов состоит в том, что в процессе функционирования они почти не шумят.

В интернет-магазине представлен большой выбор насосов Wilo. Выбирайте оборудование, обладающее оптимальными техническими характеристиками, после чего оформляйте заказ. Доставка товара в Новосибирске не займет большого количества времени.

Фото с сайта Торгового дома Насосы Сибири

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