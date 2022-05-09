Движение через реку Шарап ограничат на два года

В Новосибирской области планируется провести капитальный ремонт моста через реку Шарап. Работы планируется выполнить в течение двух лет с попеременным ограничением движения по полосам и снижением скорости до 40 км/ч. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). По этому мосту ежесуточно проходят до 5 тысяч грузовых и легковых автомобилей.

Мост находиться на 96 км дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Ордынском районе. Он введен в эксплуатацию в 1968 году. Является железобетонным капитальным сооружением. Длина пролетного строения 42,6 п.м. Подрядчикам предстоит заменить балки пролетного строения и увеличить габарита проезжей части.

Специалистами отмечено несоответствие габарита проезда моста, категории автомобильной дороги, значительный износ несущих конструкций сооружения — нарушение работы гидроизоляции проезжей части, разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, деградация бетона.

В целях улучшения технического состояния искусственного сооружения Объект проходит стадию согласования с последующим выходом объекта на торги. Планируемый объем средств на капремонт —79 млн. рублей.

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