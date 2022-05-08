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Акценты «Технопрома-2022»: технологический суверенитет и импортозамещение

  • 08/05/2022, 13:57
Автор:
новости Новосибирска
Сергей Санников, программный директор Международного форума технологического развития «Технопром» — о специфике 9-го форума, который пройдет в Новосибирске в конце августа.

— Сергей Викторович, в этом году форум «Технопром» состоится в Новосибирске в конце августа. Уже сейчас понятно, что он снова будет проходить в сложных условиях. Дай бог, чтобы к тому времени ситуация на международном рынке более-менее нормализовалась. Можно ли уже сейчас дать какой-то прогноз по ключевым особенностям 9-го форума?

новости Новосибирска

— Во-первых, на форуме в большей степени будет представлена актуальная федеральная повестка. Губернатор неоднократно отмечал в своих высказываниях, что «Технопром» — уже не региональный форум. Он вырос, стал полноценной федеральной площадкой, которая входит в программу федеральных мероприятий. Это подтверждает недавно вышедшее распоряжение правительства РФ о том, что форум будет проходить ежегодно. Это означает, что в рамках форума будет обсуждаться в первую очередь повестка верхнего уровня, то есть те решения, которые станут определять научно-технологическую политику и приоритеты национального развития в этой сфере.

В этом году форум состоится в формате Российской научно-технологической недели — основное мероприятие будет сопровождаться целым рядом мероприятий-спутников, в число которых войдут 2-й Национальный форум трансфера технологий, 16-я Сибирская венчурная ярмарка, симпозиум «Наука и индустрия», фестиваль научного и индустриального кино Si, цикл мероприятий от Сколково, Университета НТИ 20.35, Агентства стратегических инициатив, Ассоциации кластеров и технопарков и ОЭЗ России.

В список ключевых направлений повестки входят:

Обеспечение технологического суверенитета России. Речь идет о поддержании технологических цепочек, выявлении каких-то узких и проблемных мест, которые могут возникать, формировании адекватного ответа и замещения этих пробелов собственными силами, а также при помощи привлечения сил партнеров, новых технологических решений.

Вопросы импортозамещения, выработка и презентация технологических ответов со стороны ключевых институтов развития на современные экономические  вызовы.

— Обеспечение динамичного диалога между властью, технологичным бизнесом, наукой и производством.

— Какие проекты планируется обсудить в рамках форума?

— Это серьезные программные инициативы, связанные с научно-технологическим развитием:

— Базовая программа НТР России.

— Программа «Приоритет-2030» для университетов.

—  Проект-платформа университетского технологического предпринимательства.

— Программы проектов «Мегасайнс».

— Деятельность научно-образовательных центров и международных научно-технологических центров, центров компетенции НТИ и центров трансфера технологий.

В рамках форума также планируется проведение ряда заседаний госкомиссий по вопросам научного и научно-технологического развития.

То есть у нас уже есть серьезный пакет федеральных инициатив, который будет реализован в рамках форума «Технопром». Руководителем организационного комитета форума является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он выступает координатором как научно-технологического развития на федеральном уровне, так и программных мероприятий, которые будут осуществляться в рамках «Технопрома».

— Вы говорите, что форум будет международным. Как станет решаться вопрос с приглашением участников, экспертов из других стран?

В отношениях с международными партнерами всегда целесообразно придерживаться прагматического принципа. Понятно, что от тех государств, которые попали в официально озвученный список недружественных по отношению к России, вряд ли можно ожидать каких-то инициатив по технологическому сотрудничеству. Так что они оказываются за скобками, и приоритезация внешних связей будет с ними соотноситься в меньшей степени. В то же время, возможно, какие-то контакты представители научного международного сообщества все равно будут поддерживать. Не все представители научного сообщества этих стран разделяют официальную политику своих государств. Многие из них, наоборот, заинтересованы в поддержании международных научных контактов. В том числе с Россией. Не думаю, что в связи с последними событиями этих людей можно каким-то образом вычеркивать из международных коммуникаций. Время покажет, кто из них будет готов сохранить взаимодействие и рабочие контакты. Я вполне допускаю, что такие люди на форуме будут, так как научное взаимодействие выходит за рамки взаимодействия между государствами.

Второй момент. Ситуация очень динамично развивается и сегодня достаточно сложно с определенностью называть страны, которые будут представлены на форуме. Но однозначно могу сказать, что такая работа ведется. Сегодня есть примерное представление по составу участников. Но, на мой взгляд, эту информацию пока озвучивать преждевременно.

— После «Технопрома-2021» в соцсетях обсуждалась тема, что новосибирский форум оказался слабее екатеринбургского «Иннопрома»… Что будет сделано, чтобы не только де-юре, но и де-факто повысить статус новосибирского форума?

— Мне кажется, что подобные высказывания звучали не от участников форума, а от представителей некоторых новосибирских изданий и журналистов. Честно говоря, на мой взгляд, сравнения были не вполне корректными. Два этих мероприятия преследуют разные цели. «Иннопром» в первую очередь является выставкой. Его основная цель — демонстрация конкретных технологических и промышленных проектов и решений. «Технопром» сопровождается выставкой, но это всего лишь один из элементов деловой программы форума. В эту программу , во-первых, входит конгрессная часть, дискуссионные и экспертные площадки, стратегические сессии и форсайты, мероприятия, которые направлены на решение каких-то вопросов, связанных с технологическим развитием страны в целом.

Во-вторых, в него входит выставочная часть, которая сопряжена с идеологической частью конгресса. В этом году мы постараемся продемонстрировать на выставке большую привязку к федеральным программам, институтам развития, крупным государственным корпорациям, чтобы выставка отражала содержательную часть форума. На ней будет больше активностей, она будет больше нагружена мероприятиями коррелирующими с дискуссионной частью форума.

Третье — это образовательная составляющая программы, направленная на популяризацию науки. Такие мероприятия, как фестиваль научного кино, лекции общества «Знания» и другие, завязанные на продвижение науки.

Считаю, что комментировать какие-то сравнения с форумами, выставками, которые проводят коллеги, некорректно. У них разные организаторы, цели и бюджеты. Каждый форум и каждая выставка решают свои задачи.

новости Новосибирска

— Можно ли оценить результаты «Технопрома» 2021 года, предыдущих форумов? Какие решения, которые были на них приняты, соглашения, которые были заключены, оказались наиболее интересными, эффективными, долгоиграющими?

— На мой взгляд, одним из наиболее крупных результатов, что обсуждался на новосибирском форуме и стал его итогом — создание программы Национальной технологической инициативы (НТИ) и Стратегии научно-технологического развития (НТР) Российской Федерации. Одним из важных компонентов их идеологической подготовки была экспертная работа, проведенная в рамках форума.

Если говорить про «Технопром» 2021 года, то целый ряд инициатив, которые были на нем озвучены по итогам поездки вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сформулированы в качестве конкретных поручений: по финансированию ряда программ, по созданию центров, по имплементации тех экспертных решений, которые были сформулированы на форуме.

Например, было дано поручение по разработке и реализации пилотного проекта по использованию цифровых технологий и цифровых двойников научных установок, развитию исследовательских хабов данных с возможностью удаленного доступа для исследователей. Важный элемент данной работы — цифровая платформа «Гостех», ее планируется представить уже в этом году.

Министерство науки и высшего образования РФ по итогам форума приняло решение о разработке программы (комплекса мер), направленной на системное и сбалансированное развитие территорий с высокой концентрацией научно-технологического потенциала, включая закрепление статуса и приоритета опережающего развития наукоемких территорий наравне с наукоградами. Ведомство поддержало решение о разработке и утверждении программы развития высокопроизводительных вычислений, алгоритмов искусственного интеллекта и грид-технологий, а также развития суперкомпьютерной инфраструктуры в Российской Федерации на 2022-2031 годы.

Получила поддержку правительства РФ инициатива АО «ДОМ.РФ» по созданию арендного жилья для сотрудников научных и производственных предприятий наукоградов и наукоемких территорий.

— Как в этом году будет скорректирована выставочная часть форума?

— Приоритетной темой форума станут международная и федеральная повестка, то есть приоритеты крупных институтов развития, госкорпораций. Новосибирская область занимает в этом ряду достойное место. На выставке будет коллективный стенд, посвященный взаимодействию науки, бизнеса и индустрии. На нем представят в том числе разработки новосибирских предприятий, институтов СО РАН, научно-образовательных центров, а также разработки из других регионов России.

Фото предоставлено Сергеем Санниковым

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Рубрики : Власть Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром технологии санкции импортозамещение


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