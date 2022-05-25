Водолазы приступили к обследованию дна новосибирских пляжей

— Пляж «Бугринская роща» первый, на котором проводится водолазное обследование дна, дальше по плану – обследование всех пляжей на водохранилище. На этом пляже уровень воды позволяет проводить водолазные обследования, но на водохранилище воды пока еще мало, — рассказал заместитель начальника МАСС Алексей Шилов. — Сейчас работники пляжей убирают вручную дно пляжей. После прихода воды водолазы обследуют дно на предмет крупногабаритного мусора, который она принесет.

Водолазные работы проводятся, чтобы исключить возможность травматизма отдыхающих на воде. Среди находок обычно топляк, бочки или покрышки, а также бутылки или битое стекло.

— При обнаружении, если есть возможность, водолаз их сразу убирает. Если нет, то мы обозначаем место и потом очищаем либо с привлечением техники, либо другими способами, — отметил Алексей Шилов.

В соответствии с реестром в Новосибирске 38 мест, запрещенных для купания. На сегодня купание запрещено на всех городских водоемах.

В этом году планируется открыть шесть пляжей: один – в нижнем бьефе на реке Оби (пляж «Бугринская роща») и пять пляжей на Обском водохранилище (коммерческий пляж «Звезда» и четыре пляжа парка культуры и отдыха «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «Каменный» и «Бумеранг»).

Открытие пляжей будет проводиться после дооборудования и оснащения, проведения Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области отбора проб воды и песка на соответствие микробиологическим показателям.