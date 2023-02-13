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Виды обследований для выявления онкологии на ранней стадии

  • 13/02/2023, 17:20
Ранняя диагностика онкозаболеваний играет большую роль в их лечении. Злокачественные образования, выявленные на ранней стадии, излечиваются в большинстве случаев в отличие от запущенных.

Какие обследования нужно проходить, чтобы не пропустить онкологию

Многие люди пренебрегают профилактическими визитами в медицинские учреждения, тем самым рискуя пропустить рак. Можно выделить целый ряд исследований, направленных на раннее выявление злокачественных опухолей.

Для мужчин

Мужчинам раз в 20 лет рекомендуется делать колоноскопию. Этот вид обследования выявляет злокачественные клетки в кишечнике. Кроме этого раз в год необходимо сдавать кал на предмет обнаружения скрытой крови. В идеале диагностика должна проводиться методом Fit Gold.

После 50 лет кровь на ПСА сдается каждые 2 года.

Мужчинам, старше 55 лет, злоупотребляющим курением, необходимо ежегодно делать низкодозовую компьютерную томографию. Этот вид исследования высоко информативен, с его помощью онкологию выявляют в начальной стадии, когда еще нет сиимптоматики.

Для женщин

Женщинам с 21 года и до 29 лет врачи советуют раз в три года сдавать мазок на онкоцитологую по Паниколау. Он позволяет диагностировать рак на ранней стадии, а также предраковые трансформации клеток – дисплазию. Это особенно важно для представительниц слабого пола, у которых выявлена эрозия шейки матки, риск в подобном случае увеличивается.

Цитологическое исследование является самой информативной разновидностью лабораторной диагностики, определяющей наличие злокачественных клеток либо их отсутствие.

Врач берет крошечный образец тканей пациента, которые вызывают подозрения, в дальнейшем они исследуются при помощи микроскопа. Биоматериал таким способом можно брать из любых органов.

Цитология исследует строение клеток и их функции. В злокачественных опухолях они сильно отличаются от здоровых.

Эта методика диагностики часто применяется во время профилактических осмотров и с целью уточнения уже поставленного диагноза. К ней прибегают на этапе планирования и с целью контроля терапии, а также для обнаружения рецидивов. Она отличается простотой, безопасностью, результаты обычно готовы в течение 1-2 суток.

В период с 30 до 65 лет женщинам желательно делать ПАП-тест и ПЦР-тест на предмет обнаружения вируса папилломы человека штаммов 6,11,15,18. Он также может вызывать развитие онкологии. Эти тесты следует проводить раз в 5 лет.

Женщинам с 40 до 50 лет рекомендуется не пренебрегать мамограммой. Обследование нужно проходить раз в 2 года, а после 50 лет ежегодно, чтобы не пропустить рак груди. Оно также помогает выявлять мастопатию. Мамограмма делается около получаса, результаты расшифровываются еще примерно 20 минут. Процедура считается безопасной, не доставляет дискомфорта, так как молочная железа не взаимодействует с датчиком прибора. Особой подготовки в преддверии ее проведения не требуется.

С 45 лет раз в десять лет проводится колоноскопия. Эндоскопический метод диагностики позволяет оценивать состояние внутренней поверхности толстой кишки. Визуальный осмотр кишечника при помощи эндоскопа занимает от 15 до 30 минут. Процедуру обычно проводит врач проктолог. Колоноскопия выявляет не только опухоли, но и эрозии, язвы, полипы.

Раз в год женщины старше 45 лет должны сдавать анализ кала на скрытую кровь.

С 55 лет курящим женщинам раз в год назначают компьютерную томограмму.

Инструментальная диагностика и ее роль в обнаружении рака

Важная роль в раннем выявлении рака отводится инструментальной диагностике. Ее назначают при подозрении на онкологию. Детальные инструментальные обследования дают возможность выявлять месторасположение новообразований, их размер, степень поражения других органов, метастазы, если таковые имеются. На основании полученных результатов назначается эффективная терапия. Чаще всего инструментальные обследования проводятся в комплексе, включают в себя:

  • МРТ.
  • КТ.
  • Обзорную и контрастную регтгенографию.
  • УЗИ с доплерографией.
  • Эндоскопическое исследование.
  • Эти способы диагностики с высокой точностью выявляют онкологию.
  • Не пренебрегайте профилактическими обследованиями.

Фото с сайта freeimages.com

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