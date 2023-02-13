Новосибирские ученые создали композит для эффективного запасания тепла

Композитный материал изготовлен на основе минерала вермикулита, модифицированного высокодисперсными добавками оксида алюминия, и соли — хлорида лития. В качестве рабочей жидкости используется метанол. Об этом сообщает пресс-служба Институт катализа СО РАН.

— Композит предназначен для устройств адсорбционного запасания теплоты, которых на рынке пока нет — они только разрабатываются, — говорится в сообщении пресс-службы института.

Устройство состоит из реактора с сорбентом и двух резервуаров с рабочей жидкостью — испарителя и конденсатора. Чтобы запасти энергию, сорбент сушат днем, например, под солнцем. Для получения тепла реактор с сухим сорбентом соединяют с испарителем, и пары рабочей жидкости поступают на него.

— В процессе адсорбции паров (поглощения) происходит выделение запасенной теплоты, и это тепло можно использовать для обогрева помещения ночью. Это пример суточного цикла запасания тепла. Возможен и сезонный цикл, когда энергию запасают в течение лета и используют зимой — это зависит от площади сорбента и мощности устройства, — сообщает пресс-служба.

Композитный адсорбент на основе хлорида лития и вермикулита обладает огромной энергоаккумулирующей способностью.

— Однако его недостаток — медленная динамика десорбции и адсорбции рабочей жидкости, то есть тепловая энергия запасается и высвобождается недостаточно быстро. Это ограничивает удельную мощность возможных устройств на его основе, что препятствовало бы их широкому внедрению, — утоняется в сообщении.

Ученые Института катализа СО РАН поставили перед собой задачу сделать динамику десорбции метанола — выделения паров с запасанием тепловой энергии — более интенсивной.

— Для ускорения десорбции, во время которой происходит запасание тепла, мы предложили модифицировать поверхность исходного вермикулита добавками высокодисперсных частиц оксида алюминия. Это действительно сработало, и мы ускорили десорбцию в 2–12 раз в зависимости от условий процесса. Это решение поможет повысить удельную мощность адсорбционных устройств запасания тепла на основе данного композита, — отмечает Светлана Стрелова, младший научный сотрудник отдела нетрадиционных каталитических процессов Института катализа СО РАН.

Ранее редакция сообщала о том, что российские ученые создали сыр с активированным углем.