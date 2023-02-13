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Сбербанк сертифицировался как энергоэффективная компания

  • 13/02/2023, 17:21
Сбербанк успешно прошёл добровольную сертификацию по направлению энергоменеджмента и энергоэффективности и получил сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 50001-2012.

банкиСтандарт ИСО 50001 помогает эффективно строить систему управления энергоэффективностью, что экономит ресурсы компании и минимизирует её негативное воздействие на климат.

Система энергетического менеджмента позволяет Сбербанку в режиме реального времени анализировать потребление энергии во всех процессах, снижать потери и повышать энергоэффективность. Внедрение системы энергоменеджмента на объектах Сбера по предварительным оценкам позволит сократить потребление электроэнергии на 10-15% в год, что эквивалентно сокращению годовой эмиссии CO2 на 45 тысяч тонн. Это позволит не только оптимизировать расходы, но и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк целенаправленно двигается в сторону экологичности своих офисов, и полученный сертификат подтверждает наши достижения в этом направлении. Судя по количеству выданных в России сертификатов по стандарту ИСО 50001, — а их всего несколько сотен — тренд на эффективный энергоменеджмент только набирает обороты, и я рад отметить, что Сбер является одним из первопроходцев в этой области. Снижение углеродного следа Сбера —  одна из ключевых задач в рамках ESG-повестки, основная цель которой — достижение углеродной нейтральности банка к 2030 году. Для этого системно внедряются методология, модели управления, автоматизированные системы, энергоэффективное оборудование, призванные максимально эффективно использовать все виды энергетических ресурсов, потребляемых объектами банка».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология Сбер ESG


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