VII Фестиваль «Из Венеции в Новосибирск» пройдет в Центре культуры и отдыха «Победа»

Программа «Из Венеции в Новосибирск» этого года собрана из итальянских хитов 77-го Венецианского международного кинофестиваля, представленных осенью прошлого года. Традиционная ретроспектива сочетает в себе игровые и документальные проекты, знакомящие зрителя с актуальными тенденциями итальянского кинематографа.

Каждый зритель найдет в фестивальной афише что-то интересное независимо от возраста и жанровых предпочтений, поскольку тематическая палитра картин отличается разнообразием. Авторы исследуют вопросы любви, проявления человеческой натуры, диалог поколений, влияние исторического наследия на судьбы людей и личные взаимоотношения с прошлым.

Значительная часть программы отведена игровым проектам. Фильмом открытия фестиваля «Из Венеции в Новосибирск» станет психологическая драма «Порочная связь» со звёздным составом и детективными мотивами. Также в афише поэтическое и медитативное расследование «Ассандира», получившее особое упоминание Премии Федерации итальянских киноклубов на 77 Венецианском кинофестивале. Лирическая сага о разрушительной силе времени и болезненной трансформации семьи «Сестры Макалузо». Фильм-обладатель премии Sorriso Diverso о преодолении травматичного исторического наследия «Наш отец» c Пьерфранческо Фавино (Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль). И, наконец, мистическая история «Отпусти меня» с Валерией Голино о навязанной встрече с необъяснимыми загадками прошлого.

Не останутся без приятных сюрпризов и любители документального кино – для них мы подготовили три ярких проекта. «Правда о “Сладкой жизни”» – погружение в процесс создания одного из величайших в истории фильмов Феллини. Метафоричный кино-дневник «Молекулы» о жизни Венеции во время пандемии, передающий дух хаоса в человеческих судьбах будет сопровождаться онлайн-обсуждением с режиссером Андреа Сегре. Фестиваль завершит душевный музыкальный фильм-портрет «Паоло Конте» о живой иконе итальянской сцены.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.