VII Форум «Сделано в России» – экономика третьего десятилетия

Организатором Форума выступит АО «Российский экспортный центр». Ключевая тема форума в 2020 году: «Вызовы нового десятилетия».

— Экономическая повестка 2020 года все больше концентрируется вокруг двух тезисов: «нужны конкретные результативные решения» и «нужно стремительно менять форматы взаимодействия». Дискуссии форума «Сделано в России» тоже сосредоточены на них: что именно тормозит наши экспортные поставки, как быстро снять административные и управленческие барьеры в торговле, как быстро выйти на глобальный рынок через каналы электронной торговли, как экспортировать принципиально новые товары – впечатления? Подключайтесь, будет интересно, — прокомментировала Деловую программу Форума генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Форум проводится с 2012 года и приобрел статус главной площадки для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В этом году Форум пройдет в режиме онлайн. Так, ключевые спикеры будут подключены в режиме реального времени по ВКС, в том числе из «Точек кипения» Агентства стратегических инициатив, различных регионов России и зарубежных представительств РЭЦ.

Деловая программа Форума включает 6 тематических круглых столов, пленарную сессию и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

В рамках Форума состоится обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами Правительства РФ, а также российскими и международными экспертами. Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система «Одно окно». На площадке форума будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.

Прямая трансляция заседаний будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru

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Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»