Иммиграция в США для людей с экстраординарными способностями

И важно! Мы можете быть кем-угодно, профессия совсем не нужна. Даже потребности в образовании для легализации по визе первого предназначения EB-1 A нет.

Из нашей практики этот путь переезда чаще выбирают

— Спортсмены

— Предприниматели (или люди, связанные с бизнесом – HR, маркетологи и прочее)

— Программисты

— Блогеры

— Дизайнеры

— Люди, занимающиеся наукой

Еще частый вопрос – а как же врачи? Да врачи тоже по этому направлению получают одобрение. Нужно ли переучиваться? Зависит от уровня и сферы деятельности человека.

Что нужно чтобы податься?

Сбор всех доказательств и оформление в соответствие с тем, как это привыкла видеть миграционная служба Перевод кейса со всеми доказательствами И основной момент– петиция или обоснование. В нашей компании обоснование пишет адвокат (при чем, этот адвокат занимается только этими программами, а не всем подряд) Это важный документ, в котором описываются ваши достижения и наработки. Описывается ценность каждого мероприятия, где вы принимали участие, каждого журнала, где публиковались, описание почему вы входите в 5% лучших по доходу и как мы это можем доказать и прочее.

И важно!!! Даже если вам засчитали 3 пункта, офицер может не дать одобрение. Потому, что в петиции не доказана уникальность в целом, не расписаны подробно профессиональные достижения, не доказано, что вы в вашей профессиональной деятельности входите в лучшие 5-10% и прочее. Объём петиции наших клиентов в среднем 100-200 страниц, и это только описание документов. Хотя были случаи, когда объём петиции достигал 400 страниц. Но это делать не заявителю самостоятельно, это делает наш адвокат. Так что можно выдохнуть :))) По срокам написания петиции – мы это делаем от 2 недель и дольше.

4. Анкеты на вас и вашу семью. И отправляем весь кейс в миграционную службу в США (только 2 офиса принимают документы на эту программу)

Семья получает тот же статус что и вы. Кто входит в понятие семья? Супруг/супруга и дети до 21 года (не женатые). По приезду в США по миграционной визе в течении месяца по почте вам придут Green Card на всех членов семьи.

По требованиям подробно расписали на нашем сайте.

Сроки переезда в Америку по программе EB-1A и EB-2 NIW

— При подаче на EB-1A есть функция выбрать премиум процесс рассмотрения – 14 календарных дней! Стоит эта услуга дополнительно 2500$ и оплачивается в миграционную службу.

— После одобрения кейс передается в визовый центр и назначается интервью в посольстве США стране проживания (в среднем 4 месяца)

— Далее прохождение собеседования. Посольства на выдачу миграционных виза по программам талантливых людей работают.

Чтобы определить под какую категорию иммиграции в США вы подходите, в нашей компании проводятся персональные консультации, на которых разбираем вашу ситуацию и определяем маршрут переезда для вас и вашей семьи.

Источник – Америка в деталях https://americaindetails.com/

Фото с сайта pixabay.com