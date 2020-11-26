Иммиграция в США для людей с экстраординарными способностями

И важно! Мы можете быть кем-угодно, профессия совсем не нужна. Даже потребности в образовании для легализации по визе первого предназначения EB-1 A нет.
— Спортсмены
— Предприниматели (или люди, связанные с бизнесом – HR, маркетологи и прочее)
— Программисты
— Блогеры
— Дизайнеры
— Люди, занимающиеся наукой
Еще частый вопрос – а как же врачи? Да врачи тоже по этому направлению получают одобрение. Нужно ли переучиваться? Зависит от уровня и сферы деятельности человека.
И важно!!! Даже если вам засчитали 3 пункта, офицер может не дать одобрение. Потому, что в петиции не доказана уникальность в целом, не расписаны подробно профессиональные достижения, не доказано, что вы в вашей профессиональной деятельности входите в лучшие 5-10% и прочее. Объём петиции наших клиентов в среднем 100-200 страниц, и это только описание документов. Хотя были случаи, когда объём петиции достигал 400 страниц. Но это делать не заявителю самостоятельно, это делает наш адвокат. Так что можно выдохнуть :))) По срокам написания петиции – мы это делаем от 2 недель и дольше.
4. Анкеты на вас и вашу семью. И отправляем весь кейс в миграционную службу в США (только 2 офиса принимают документы на эту программу)
Семья получает тот же статус что и вы. Кто входит в понятие семья? Супруг/супруга и дети до 21 года (не женатые). По приезду в США по миграционной визе в течении месяца по почте вам придут Green Card на всех членов семьи.
По требованиям подробно расписали на нашем сайте.
— При подаче на EB-1A есть функция выбрать премиум процесс рассмотрения – 14 календарных дней! Стоит эта услуга дополнительно 2500$ и оплачивается в миграционную службу.
— После одобрения кейс передается в визовый центр и назначается интервью в посольстве США стране проживания (в среднем 4 месяца)
— Далее прохождение собеседования. Посольства на выдачу миграционных виза по программам талантливых людей работают.
Чтобы определить под какую категорию иммиграции в США вы подходите, в нашей компании проводятся персональные консультации, на которых разбираем вашу ситуацию и определяем маршрут переезда для вас и вашей семьи.
Источник – Америка в деталях https://americaindetails.com/
Фото с сайта pixabay.com
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