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VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

  • 23/03/2021, 14:31
Автор: Марина Санькова
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25 марта в новосибирском Государственном зале имени А.М. Каца состоится концерт-открытие VIII Транссибирского Арт-Фестиваля.

В программе — российская премьера Концерта для двух скрипок с оркестром современного композитора Марка-Энтони Тёрниджа. Партитура посвящена художнику Марку Уоллингеру, ее название — «Идущий в тени» — заимствовано у одной из его видеоработ, героем которой стала тень художника, а темой — исследование аспектов идентичности, сообщает пресс-служба Новосибирской филармонии.

Российскую премьеру представит художественный руководитель Транссиба Вадим Репин и дебютантка Фестиваля, победительница Международного конкурса имени Иоахима и обладательница третьей премии Международного конкурса имени Чайковского Александра Конунова. За пульт Новосибирского академического симфонического оркестра в этот вечер встанет победитель II Международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова (Париж, 2010), латвийский дирижер Андрис Пога. В программе также прозвучат Увертюра к опере Вебера «Оберон» и Первая симфония Брамса.

— «Русские сезоны», как и изначальная задумка Дягилева, призваны доносить искусство русских мастеров всему миру. Вот уже целый год у проекта Stay Home with Russian Seasons количество поклонников растёт. Значит это важно и нужно. А нужно и важно в условиях изоляции опираться на то, что объединяет – искусство. Это даёт опоры и жизненные силы абсолютно всем!» — обратился к зрителям Вадим Репин.

Восьмой Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет в Новосибирской области с 25 марта по 26 апреля 2021 года в рамках национального проекта «Культура».  Восьмой выпуск форума сохраняет ключевые принципы формирования программ: расширение общемирового музыкального пространства путем приглашения артистов высочайшего уровня в отдаленные регионы страны, премьерное исполнение сочинений композиторов-современников, разнообразие образовательных программ, одна из которых – серия мастер-классов «Просто общайся со звездой» – начинается 23 марта в новосибирском ДК «Энергия».

Фото пресс-службы Новосибирской филармонии

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Транссибирский арт-фестиваль Новосибирская филармония


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