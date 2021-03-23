Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Депутаты горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» намерены привлечь прокуратуру для оценки законности процедуры второй попытки принятия уже отредактированного генплана. Об этом говорится в официальном заявлении коалиции. Из заявления следует, что поводов усомниться в законности и правомочности принятия генплана, как минимум, два. Один касается формальной стороны дела. В частности, по мнению коалиционеров, внесенные корректировки необходимо было «прогнать» через общественные слушания.
— Публичные слушания по вопросам внесения изменений в генплан города, внесенных после 2020 года, не проводились, — говорится в тексте заявления. — Мы считаем недопустимым нарушение процедур проведения публичных слушаний при принятии столь важных документов. Было нарушено право жителей города на получение информации о внесенных изменениях в генплан и выражение своего мнения. Коалиция готова инициировать судебное разбирательство по оспариванию новой редакции, если она будет без процедуры публичных слушаний.
сквер на Демакова в Советском районе и другие.
— Проект актуализации генерального плана переводит часть земель из зоны озеленения и рекреации под коммерческую застройку, — говорится в заявлении. — Земли, выделенные для строительства спортивных объектов, баз отдыха и стоянок, переводятся в зону, допускающую строительство жилых домов и коммерческой застройки до 30 этажей. Например, городской пляж на Горской, поймы рек Оби, Ельцовки-1 и Ельцовки-2. Кроме того, в генплане нет карты городских лесов Новосибирска. Это позволяет использовать для застройки городские леса и объявлять лесами пустыри, чем пользовались чиновники, якобы сохраняя площадь лесов.
Как уже сообщалось ранее, о доступности для потенциальной застройки зеленых территорий на примере территории бывшего пионерлагеря «Юный медик» сообщал депутат-коммунист Виктор Стрельников. Кроме того, помимо уже упомянутых коалиционеров и коммунистов, с замечаниями и вопросами выступали и представители других политических сил, включая отдельных единороссов. А независимый депутат от «Лиги эффективности» Игорь Украинцев назвал процедуру принятия отредактированного генплана «цирком с имитацией бурной деятельности».
Теперь — интрига: в какой обстановке на предстоящей сессии произойдет принятие или непринятие генплана. С одной стороны, как показала история с утверждением отчета мэра, как минимум, единороссовское большинство в количестве 27 депутатов, а тем более в союзе с представителями КПРФ, способно принять любое решение без оглядки на коллег, представляющих иные политические силы. Однако есть несколько «но». Во-первых, показательным игнорированием интересов представителей несистемной оппозиции «партии власти» спровоцировали уход некоторых из них с сессии в знак протеста и, как следствие, повышенное внимание к СМИ. Во-вторых, как уже сказано, замечания, в том числе к обновленной редакции генплана есть у отдельных единороссов и коммунистов, вопрос в том, насколько каждый из них окажется готов пожертвовать собственным имиджем и интересами избирателей в пользу партийной дисциплины.
Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, ранее представленной заместителем главы города Алексеем Кондратьевым, основные изменения касаются четырех городских территорий — около Заельцовского бора, улицы Балтийской, биатлонного комплекса в Дзержинском районе и сквера возле центра «Хоккайдо».
Иллюстрация — фрагмент из генплана, размещенного на сайте мэрии
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать