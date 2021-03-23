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Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

  • 23/03/2021, 14:20
Автор: Евгения Серёгина
Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?
Коалиция «Новосибирск 2020» готова инициировать судебное разбирательство по оспариванию новой редакции.

Депутаты горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» намерены привлечь прокуратуру для оценки законности процедуры второй попытки принятия уже отредактированного генплана. Об этом говорится в официальном заявлении коалиции. Из заявления следует, что поводов усомниться в законности и правомочности принятия генплана, как минимум, два. Один касается формальной стороны дела. В частности, по мнению коалиционеров, внесенные корректировки необходимо было «прогнать» через общественные слушания.

Публичные слушания по вопросам внесения изменений в генплан города, внесенных после 2020 года, не проводились, говорится в тексте заявления. Мы считаем недопустимым нарушение процедур проведения публичных слушаний при принятии столь важных документов. Было нарушено право жителей города на получение информации о внесенных изменениях в генплан и выражение своего мнения. Коалиция готова инициировать судебное разбирательство по оспариванию новой редакции, если она будет без процедуры публичных слушаний.

Что изменилось в главном градостроительном документе Новосибирска?

Что изменилось в главном градостроительном документе Новосибирска?

Вторая претензия касается именно содержательной части. Как уже ранее сообщалось, за скобками изменений остались наиболее спорные территории, включая ставший притчей во языцех сквер на Демакова  в Советском районе и другие.

Проект актуализации генерального плана переводит часть земель из зоны озеленения и рекреации под коммерческую застройку, говорится в заявлении. Земли, выделенные для строительства спортивных объектов, баз отдыха и стоянок, переводятся в зону, допускающую строительство жилых домов и коммерческой застройки до 30 этажей. Например, городской пляж на Горской, поймы рек Оби, Ельцовки-1 и Ельцовки-2. Кроме того, в генплане нет карты городских лесов Новосибирска. Это позволяет использовать для застройки городские леса и объявлять лесами пустыри, чем пользовались чиновники, якобы сохраняя площадь лесов.

Как уже сообщалось ранее, о доступности для потенциальной застройки зеленых территорий на примере территории бывшего пионерлагеря «Юный медик» сообщал депутат-коммунист Виктор Стрельников. Кроме того, помимо уже упомянутых коалиционеров и коммунистов, с замечаниями и вопросами выступали и представители других политических сил, включая отдельных единороссов. А независимый депутат от «Лиги эффективности» Игорь Украинцев назвал процедуру принятия отредактированного генплана «цирком с имитацией бурной деятельности».

Теперь интрига: в какой обстановке на предстоящей сессии произойдет принятие или непринятие генплана. С одной стороны, как показала история с утверждением отчета мэра, как минимум, единороссовское большинство в количестве 27 депутатов, а тем более в союзе с представителями КПРФ, способно принять любое решение без оглядки на коллег, представляющих иные политические силы. Однако есть несколько «но». Во-первых, показательным игнорированием интересов представителей несистемной оппозиции «партии власти» спровоцировали уход некоторых из них с сессии в знак протеста и, как следствие, повышенное внимание к СМИ. Во-вторых, как уже сказано, замечания, в том числе к обновленной редакции генплана есть у отдельных единороссов и коммунистов, вопрос в том, насколько каждый из них окажется готов пожертвовать собственным имиджем и интересами избирателей в пользу партийной дисциплины.

Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, ранее представленной заместителем главы города Алексеем Кондратьевым, основные изменения касаются четырех городских территорий — около Заельцовского бора, улицы Балтийской, биатлонного комплекса в Дзержинском районе и сквера возле центра «Хоккайдо».

Иллюстрация — фрагмент из генплана, размещенного на сайте мэрии

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия коалиция Новосибирск 2020 Горсовет генплан


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