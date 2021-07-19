Виктория Абрамченко может стать куратором Сибирского Федерального округа

Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас в правительстве РФ она, в частности, отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию. В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. — Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно, — говорит один из источников РБК. — Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать.

По данным издания, Татьяна Голикова станет курировать Северо-Западный федеральный округ, Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ, Юрий Трутнев — Дальний Восток, Юрий Борисов — Уральский федеральный округ, Александр Новак — Северный Кавказ, Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ, Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ.

Вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов.

Напомним, что несколько месяцев остается вакантным должность полпреда президента в СФО. При этом источник РБК в правительстве РФ сказал, что распределение полномочий исключает дублирование функций кураторов регионов из правительства и полпредов президента.

Виктория Абрамченко родилась 22 мая 1975 года, в городе Черногорск Хакасской автономной области Красноярского края.В 1998 году окончила Институт землеустройства, кадастров и природообустройства в структуре Красноярского государственного аграрного университета. В 2004 году — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1998 года — работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема. С 2000 года — сотрудник ФГУ «Земельная кадастровая палата». С 2001 года — на различных должностях, в том числе в должности заместителя начальника управления Росземкадастр и Роснедвижимость. С 2005 года — различные должности в Минэкономразвития России, в том числе должность заместителя директора Департамента недвижимости Минэкономразвития России. С 2011 года — заместитель руководителя Росреестра. С 2012 года — директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. С 2015 года — статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. С 11 октября 2016 по 21 января 2020 года — заместитель министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). С 21 января 2020 года — заместитель председателя правительства Российской Федерации. С 2014 года действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.