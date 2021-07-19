Первозданная природа и самобытная культура народов Сибири в фотоработах номинации «ПРОдвижение территорий»

Сегодня все субъекты Федерации округа работают над продвижением своего туристического продукта, развитием санаторно-курортного комплекса.

Особой популярностью у туристов пользуются горные маршруты, водные речные круизы, а также отдых на берегу живописных озер. Богатое историческое наследие народов, самобытная культура, а также новые традиции являются основой событийного и этнического туризма. Проведение в регионах крупных форумов, научно-деловых мероприятий способствует активному продвижению деловых путешествий.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» открыта номинация «ПРОдвижение территорий». В рамках единственной категории – «Фоторабота» – побороться за главный приз смогут фотокорреспонденты сибирских СМИ. Победа будет присуждена за материал или серию фотоматериалов о туристическом потенциале регионов Сибири; о создании туристических кластеров; о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа. Также в номинации участвуют работы, посвященные социокультурным особенностям территорий, самобытной истории коренных сибирских народов.

Премию поддерживает многолетний партнер проекта АО «Аэропорт Толмачево» – крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией.

«Благодаря сотрудничеству с «Сибирь.ПРО» и поддержке номинации «ПРОдвижение территорий» мы сможем расширить общественное представление о туристическом потенциале Сибири, доступ к которому, в том числе, открывает развитая сеть региональных маршрутов аэропорта Толмачево», – отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Подробнее ознакомится со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru. К оценке принимаются работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном или интернет-СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», ЗАО «Эвалар», Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры: АО «СУЭК-Кузбасс», Группа «Сибантрацит», Группа «ЭПМ» (ЭПМ-НовЭЗ), АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», АО «Аэропорт Толмачево».

Информационные партнёры: ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «Metro Новосибирск», «ЧС-ИНФО», Информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», «Радио Маяк»

Стратегические партнеры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»