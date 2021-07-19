Качество дорог в Новосибирске привело к резкому спросу на автозапчасти

По данным онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», летом в Новосибирске резко увеличился спрос на товары для автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

— В регионах наибольший рост зафиксирован в Новосибирске — 283%. Чаще всего в столице Сибири покупают различные смазки и автомобильные масла, гидравлические домкраты, наборы для ремонта бескамерных шин и наборы автомобильного инструмента, тонировочную пленку, топливные фильтры, гидравлические наборы для правки кузова, мотоциклетные съемники, а также набор для сведения тормозных цилиндров, пресс-масленку, смазку для редуктора, WD-40 «Средство тысячи применений», автомобильное масло, антигравийное средство и средство для раскоксовки двигателя, — говорится в исследовании.

Отметим, что по России в целом спрос увеличился на 28%. Как отмечают аналитики, резкий рост спроса на товары для автомобилей обусловлен тем, что в России за последние полгода почти на 40% выросли продажи легковых автомобилей. При этом эксперты отмечают, что жители страны стали экономить на ремонте и обслуживании автомобилей. Автолюбители предпочитают сами устранять мелкие неисправности, мыть машины и менять масло в двигателе.

Причиной роста спроса на автозапчасти в Новосибирске также стала ситуация с «убитыми дорогами». Ранее мэрия сообщала, что в городе необходимо привести в порядок 406,36 км дорог (80% от всего количества). Весной 2021 года начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Демин, говорил, что на 2021 год поставлены достаточно амбициозные планы.

— Запланировано 27 объектов отремонтировать разными видами ремонтов. Это 24 объекта мы должны ввести в 2021 году, их общая протяженность — 41,3 км. На сегодняшний день на это выделены 1 млрд 593 млн рублей, — прокомментировал он.

Также по информации пресс-службы правительства Новосибирской области, на ремонт дорог дополнительно выделили 600 млн рублей. Распределение было рассмотрено 15 июля на внеочередном заседании правительства, как сообщается, деньги пойдут на ремонт участков улиц разных районов города. Деньги будут распределены следующим образом: 300 млн рублей направят в ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», городу достанется 281 млн рублей, остальные деньги будут перераспределены Бердску.

В среднем, по данным «Авито.Авто», в первом полугодии автомобили подорожали на 7%, а отдельные модели — вовсе на 20%. По данным автомобильной группы «Авилон», за полгода в среднем на 5-9% подорожали машины Volkswagen, Mitsubishi — на 1-5%, Hyundai — на 10%. Стоимость автомобилей Kia и Volvo увеличилась на 5-10%. Цены на Cadillac, Chevrolet повысились на 5-7%, Mini — на 5%, BMW — на 7-9%, Mercedes-Benz — на 2%.

Фото Gustavo Fring