«VIP-club’у» — четверть века

Четверть века и 25 лет — это, вообще-то, количественные синонимы. Но каждый со своим нюансом: «двадцать пять лет» звучит бодро и молодежно (намекая уже не на робкую юность, а на деятельную, уверенную молодость), зато «четверть века» — более монументально. Наверное, из-за наличия слова «век».

Впрочем, образу «VIP-club» парадоксально подходят все эти смысловые оттенки. Ведь «VIP-club» — это именно бизнес-сообщество, а для российского бизнеса 25 лет — исторический период огромной плотности и яркости. Можно сказать, не идентичный своим формальным календарным пропорциям.

— В пособиях по личностному росту есть азбучная истина: «Для социальной и профессиональной мотивации надо общаться с успешными людьми», — рассуждает Алексей Потапов, президент объединения «VIP-club». — Но в 1995-м никто не знал, кто из нас будет успешным. Нам тогда говорили: пятилетний возраст в России проживает только одна компания из десяти. Тем не менее в клубе почти не было убыли, все его первые члены даже не до пятилетия дожили, а до четверти века!

Виктор Овчинников, почетный президент спортивного клуба «Динамэкс» и группы компаний «Подразделение «Д», один из ветеранов клуба, тоже отметил жизнестойкость юбиляра — и на уровне идеи, в личной конкретике биографий, олицетворяющих собой это сообщество:

— Я рад, что многие из основателей Клуба до сих пор рядом, до сих пор вместе. А те, кто приходил после и приходит сейчас — это и тонусная поддержка нам, и идейное обогащение нашего сообщества.

Первый аккорд торжества — поздравления от тех, кто и создаёт собирательное «я» клуба.

Идейное обогащение — это, к слову, буквальное понятие. Ведь за 25 лет «VIP-club», сохраняя исходные функции бизнес-сообщества, превратился еще и в консалтинговую группу, в многофункциональную проектную среду с огромным и разнообразным портфолио.

— Сейчас очень много разных бизнес-сообществ, но у «VIP-club» особое место в деловой истории Новосибирска, — отмечает Тамара Баско, основательница сети салонов премиальной оптики «ТАМАРА», генеральный директор производственно-медицинского центра «Зрение», член клуба с 25-летним стажем. — Фактически они первыми создали среду для профессионального общения, обмена опытом, обучения.

По словам создателей клуба, и плотный проектный портфель, и обретение экспертно-консалтинговой роли — это не просто результаты честолюбивого рвения, а естественные плоды органичного развития.

— У нас нет плана мероприятий или проектного перечня, — подчеркнула Елена Потапова, директор консалтинговой группы «VIP-club». — Все клубные проекты рождаются не под мотивацией «надо бы еще вот это сделать», а по органической мотивации — потому что замысел рождается естественным образом, как бы изнутри прорастает. И еще у нас синергия с другими сообществами — с межрегиональным изданием «Bellissimo», с сообществом «Делового квартала».

Примечательна даже локация юбилейного торжества — ресто-клуб «Ватель», один из проектов Зои Мельниковой.

— Зоя Васильевна Мельникова — это фигура культовая, одна из наших звезд, — поясняет Алексей Потапов. — С ее проектов в Новосибирске фактически начался ресторанный бизнес в его современном, авторском понимании. Такие люди, как Зоя Мельникова и Тамара Баско — это и носители уникального, концентрированного бизнес-опыта, и олицетворение контакта поколений. Да, у нас есть звезды, культовые люди, но при этом у нас нет пафоса. Концептуальная первооснова, конечно же, английская. Но осмысленная по-русски тепло, со своей особой атмосферой. Мы очень дорожим атмосферой, ее живой теплотой. И концепцию юбилейной вечеринки выстраивали с учетом своего коллективного «я». Чтобы арт-составляющая соответствовала духу людей. У нас нет воинствующего гламура, нет профессиональных искательниц богатых женихов, нет «делателей вида». Они, к слову, пытаются проскользнуть — контекст-то для них лакомый, да. Но мы, так сказать, хорошо настроили фильтры. Нет сплетников, нет «школ злословия» — тут люди кайфуют от искренней, а не показной дружбы, от интеллектуального взаимодействия друг с другом. А еще в этом году очень позитивный состав «новобранцев». Практически нет токсичных людей. Они попадались в 90-х – начале нулевых. Тогда было очень «колючее» время — много антистрессовых мероприятий, много круглых столов в стиле «Что делать и кто виноват?». Сейчас атмосфера совсем другая. У нас появились люди из научных бизнесов, из академической науки, из творческих сфер. Например, поэт Екатерина Хлебникова (не люблю слово «поэтесса», Катя именно поэт) — это удивительное явление. Она не просто красиво «рифмы кладет», она думает стихами. То есть буквально дышит ими. Наверное, этот культ искренности, культ разнообразия и стал подспорьем для долгой жизни Клуба. Ведь почему так много бизнес-клубов не живут долго? Да потому что их создатели рассматривают замысел через призму членских взносов. Каждый член — денежный мешок, такое собрание денежных мешков. А для нас главное — люди.

В фотохронике праздника взамен пафоса — все оттенки живого, дружеского веселья

Этот образ мозаичной гармонии, гармонии разнообразия наглядно олицетворяли собой новички. Каждый из них — обладатель яркого бизнес-темперамента, создатель уникальных проектов и брендов, оператор ценных сервисов. Например, Регина Дзикавичюте, директор новосибирского филиала компании FREEDOM Finance, своим участием персонифицирует одну из ярчайших «фишек» сообщества — быть источником уникальных, практически заветных лайфхаков:

— Я свою роль вижу в том, чтобы показать возможности фондового рынка — не только российского, но и международного. Весь спектр этих возможностей не всегда известен даже самым состоятельным людям, поэтому мне в Клубе точно найдется дело сообразно тому самому концепту — когда клуб не только среда общения, но и информационный ресурс, источник ценного опыта.

Ирина Шульгина, модельер-конструктор, основатель портновского дома Savile House, вступила в «VIP-club», можно сказать, на волне вдохновения — в ходе партнерства по конкретным проектам.

— Заворожила аура, — признается Ирина. — Сначала у нас было целевое сотрудничество, а в процессе я всмотрелась, прониклась и обратилась с просьбой о приеме. Бизнес-сообществ у нас в городе несколько. Свое есть у центра «Харизма», у журнала «Деловой квартал». «VIP-club» — это не просто первопроходец темы, он до сих пор абсолютно самобытен, у него свое неповторимое лицо. Он не просто на бизнес-проектах и бизнес-концептах зиждется, у него и стиль жизни является составляющей, первоосновой. Очень душевная среда и нет тяжеловесного пафоса. При том, что в сообществе этом состоят очень значимые, без преувеличения, культовые люди, тут нет снобизма, нет «мраморности». Селективность и пафос — это не одно и то же.

Регину Дзикавичюте привлек баланс деловой функциональности и обаятельного гуманитарного академизма:

— Я в других бизнес-сообществах лично не состояла, видела до того только корпоративное членство — наша компания входит в «Банковский клуб». Но это сугубо отраслевое сообщество, тематически локальное. Обсудить регуляторные изменения, пообщаться с финансистами, с представителями банков — там такой функционал. А у Клуба еще есть мощная личностная и межкультурная составляющая. Он — особенный. Фото предоставлены организаторами события.