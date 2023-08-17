Мошенники из Африки обманули новосибирцев на 100 тысяч рублей

На удочку мошенников попался 33-летний видеограф Сергей Скрини. Африканцы украли у него порядка 100 тысяч рублей. Об этом сообщает КП-Новосибирск. Сказали, что ему и его спутнице нужно оформить туристическую карту, а после украли у него банковскую.

Как отмечает издание, Скрини вместе с подписчицей Яной Даниловой отправился в Африку снимать фильм о регби. Стоит отметить, что Данилова является профессионалом в данном виде спорта.

И вот, прилетев Йоханнесбург (ЮАР) они решили путешествовать автостопом. Так туристы и столкнулись с мошенниками представившимися госслужащими. На предложение подвезти путешественники ответили согласием. Пока ехали разговорились. Африканцы соблазнили туристов оформить специальную туристическую карту. По заверению мошенников, при помощи карты можно избежать проблем с полицией. Нечистые на руку люди уверяли, что карта бесплатна, но нужно оформить ее в многофункциональном терминале. Таким терминалом оказался банкомат.

— Я вставил карту, ввел ПИН-код и долго не мог найти нужное меню. Тыкал на кнопки. Началась суета, я оглянулся, а карты в банкомате уже нет — они ее вытащили и убежали. Такой вот фокус с карточкой. Связи, чтобы позвонить и заблокировать карту, не было, а поскольку они видели ПИН-код, то быстро сняли все деньги, — говорит Сергей.

На карте было 100 тысяч рублей, а путешествовать по жаркой стране Яна и Сергей планировали около 40 дней. Хорошо, что у туристов было чуть-чуть наличных денег.

Путешественникам ничего не оставалось кроме как продолжить свой путь питаясь дешевыми продуктами. В связи с этим Сергей Скрини похудел на 8 килограммов.

Однако как рассказывает Скрини, это был хороший урок на будущее, который они отлично усвоили.

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