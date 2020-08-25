Вите нужны ходунки, чтобы научиться ходить

— У меня сыновья-двойняшки, родились они недоношенными. Женя здоров, а Витя перенес асфиксию: сам не задышал, не закричал. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, кормили через зонд. Только в два месяца сын научился сосать из бутылочки, и нас выписали из больницы. С рождения у Вити задержка в развитии — он до года не держал голову, не переворачивался, не сидел, не стоял. В полтора года ему поставили диагноз ДЦП, — рассказывает мама, Александра Петрова.

Семья не опустила руки, занимается здоровьем мальчика, проходит с ним курсы реабилитации. Александра считает, что на сегодняшний день удалось достичь больших результатов: сын научился переворачиваться, ползать, сидеть с опорой и даже ходить с поддержкой.

— Сейчас врач рекомендует приобрести специальные ходунки — ежедневные занятия помогут Вите укрепить мышцы спины и ног, научиться ходить. Но нужная сыну модель ходунков не предоставляется за счет средств госбюджета, а купить их нам не под силу. Живем на скромную зарплату мужа, я не работаю, ухаживаю за двумя детьми. Помогите, пожалуйста! — обращается Александра через Русфонд.

Невролог, детский реабилитационный центр «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова подтверждает, что для освоения навыков самостоятельной ходьбы, увеличения мышечной силы, повышения плотности костной ткани, нормализации работы внутренних органов, снижения спастичности мышц Вите рекомендована специальная модель ходунков.

— Она обеспечивает правильное положение ребенка — в центре конструкции, с небольшим уклоном вперед, что побуждает его к ходьбе и активным действиям, способствуя реабилитации, — уточняет врач.

Для приобретения ходунков необходимо 229040 рублей. Помочь семье Петровых приобрести ходунки для сына можно через Русфонд.

Фото предоставлено Русфондом