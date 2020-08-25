В регионе уже более 11 тыс случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на утро 25 августа в регионе выявлено 11 094 случая заражения коронавирусом (+59 за последние сутки), в том числе инфицировано 669 детей. 9 794 пациента выздоровели (+61 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 лет, 78 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 344 человека. В отделениях реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

За сутки госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 983. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 460 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 395 842 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 384 жителя региона, для 35 195 человек меднаблюдение окончено.

За сутки в регионе зарегистрировано 494 обращения по ОРВИ, госпитализированы 17 человек.

При этом, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Новосибирской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, 25 августа составляет 88%. Это заметно больше, чем общий показатель по СФО (81%). За неделю показатель региона не изменился, уточняется в сообщении. Оставаясь в числе субъектов СФО с самой высокой долей выздоровевших от COVID-19, Новосибирская область теперь делит 3-е место с Алтайским краем.

1-е место в Сибири по доле выздоровевших все еще удерживает Республика Хакасия (90%), лидер среди регионов СФО по проценту выздоровевших, возглавляющая тройку наиболее «благополучных». За Хакасией, как и неделю назад, идет Республика Тыва (90%). Тройка регионов СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19: Кемеровская (70%), Иркутская (75%) и Омская области (78%).

Новосибирская область продолжает входить в общероссийский ТОП-25 регионов с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса. Область на 21-м месте.

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