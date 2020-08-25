Ситуация с киосками в Новосибирске заинтересовала Генпрокуратуру РФ

В Новосибирске прошло заседание межведомственной рабочей группы и общественного совета при областной прокуратуре. Главной темой обсуждения была защита малого и среднего бизнеса и ситуация с нестационарными торговыми объектами (НТО). Об этом Infopro54 сообщила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, координатор по Сибирскому и Дальневосточному ФО Наталия Кошелева.

По ее словам, по результатам заседания были приняты несколько решений. В частности, до 30 октября провести опрос среди предпринимателей о наличии нарушений законодательства при их подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и установления платы за такой подключение.

Кроме того, облпрокуратуре совместно с Ассоциацией малоформатной торговли поручено организовать проверку мэрии Новосибирска по вопросам размещения нестационарных торговых объектов. В ходе проверки планируется:

— выяснить законность решений о демонтаже всех НТО, принятых в 2020 году;

— изучить своевременность и объективность рассмотрения обращений предпринимателей по вопросам размещения и демонтажа НТО;

— оценить обоснованность внесения изменений в схему нестационарных объектов Новосибирска в части исключения из нее НТО.

— Мне, как вице-президенту ассоциации, рекомендовано предоставить в прокуратуру те предложения по корректировке законодательства, регламентирующего работу НТО, которые мы отправляли в мэрию Новосибирска, правительство Новосибирской области. При наличии обоснований облпрокуратура будет использовать предоставленное ей право законодательной инициативы по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты в данной сфере, — поясняет Наталия Кошелева. — Это шанс внести необходимые нашей отрасли корректировки в областное законодательство.

Ранее представители облпрокуратуры сообщали Ассоциации малоформатной торговли, что проведенными проверками соблюдения прав предпринимателей при размещении нестационарных торговых объектов было выявлено, что нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок размещения нестационарных торговых объектов, не определена обязанность по исключению из схемы их размещения и (или) предоставлению хозяйствующим субъектам компенсационных мест в случае расторжения договоров размещения (аренды) НТО из-за резервирования земельных участков для муниципальных нужд (письмо имеется в распоряжении редакции).

— В ответ на письмо облпрокуратуры мы подтвердили, что вопрос предоставления компенсационных мест для предпринимателей региона, работающих в сегменте малоформатной торговли, является актуальным и острым, — заявила Наталия Кошелева.

Ведомство в начале августа обратилось к Ассоциации с предложением «высказать мнение предпринимательского сообщества о том, является ли указанная проблема актуальной для бизнеса, требует ли она внимания со стороны органов прокуратуры, в том числе обсуждения ее на заседании рабочей группы с приглашением заинтересованных ведомств». Напомним, о проблемах, связанных с размещением в городе нестационарных торговых объектов, предприниматели говорят уже несколько лет.

По ее словам, на сегодняшний день только по городу Новосибирску наложен резерв на центральные улицы (Красный проспект, проспект Карла Маркса, улица Зыряновская (Восход), площадь Труда). При этом зарезервированные земельные участки передаются в Городской центр организации дорожного движения Новосибирска, договоры с предпринимателями расторгаются досрочно, без предоставления компенсационных мест и/или иных компенсирующих мер.

— Во втором квартале 2020 года комиссия по демонтажу нестационарных объектов мэрии города Новосибирска приняла в 1,6 раза больше решений о демонтаже нестационарных объектов торговли и услуг, чем в первом квартале 2020 года. Таким образом, в мэрии города Новосибирска проигнорирован сигнал правительства РФ и президента РФ о максимальном сохранении субъектов МСП, рабочих мест и занятости населения, — говорит Кошелева.

— Кроме того, в период пандемии, когда деятельность многих сфер была и остается приостановлена, ценность занятости населения, каждого рабочего места невозможно переоценить. В этой связи мы неоднократно обращались в адрес мэрии города Новосибирска с предложением объявить мораторий на демонтаж нестационарных объектов торговли и услуг. Однако положительного ответа мы так и не получили, — поясняет Кошелева. — Между тем во многих регионах вопрос предоставления компенсационных мест урегулирован на уровне субъектов РФ, муниципальных образований: в Челябинской области (№ 131-ЗО от 9.04.20, в ред. от 08.05.2020 № 137-ЗО), в Калининграде (от 07.04.2010 № 82).

Эксперт отмечает, что малые торговые форматы в период пандемии стали еще более востребованными, актуальными для населения, т.ак как находятся в непосредственной близости и являются безопасными с точки зрения эпидемиологической ситуации (прессу, товары первой необходимости (хлеб, молоко, фрукты) можно купить не пересекаясь с другими покупателями, без нахождения в закрытом пространстве с большим количеством людей).

Кошелева рассказала, что после безуспешных попыток решить возникшую проблему на муниципальном и областном уровне, в середине июня через Ассоциацию малоформатной торговли России (АМТ) новосибирцы обратились к заместителю Генерального прокуратура Российской Федерации Николаю Шишкину с просьбой разобраться с административными барьерами для размещения нестационарных объектов, которые в условиях пандемии угрожают предприятиям малой торговли значительными рисками. Письмо (имеется в распоряжении редакции) направлено в Генпрокуратуру от лица Наталии Кошелевой. В обращении перечислены основные барьеры и в качестве примера наиболее проблемных ситуаций приводится именно Новосибирск:

— Короткий срок заключения договоров на размещение торговых объектов (в некоторых регионах РФ всего на 11 месяцев).

— Невозможность пролонгации договоров (отсутствие гарантий сохранения места, высокие риски потери инвестиций в связи с недостаточным сроком окупаемости). В федеральном законодательстве положения о преимущественном праве на заключение нового договора аренды земельного участка нет (п.3 ст.22 Земельного кодекса РФ, предусматривающий преимущественное право на заключение нового договора аренды, утратил силу с 1 марта 2015 года). Предполагалось, что данное положение будут перенесено в 381-ФЗ, однако изменения, регулирующие размещение НТО, до сих пор не приняты, поясняет Кошелева.

В частности, подчеркивается практика Новосибирска, где в правилах благоустройства, утвержденных решением горсовета от 27.09.2017 №469 (в ред. от 23.12.2019), «размещение нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на придомовых территориях не допускается». В результате у предпринимателей нет возможности продлить договоры аренды земельных участков, которые закончились до вступления № 166-ФЗ от 08.06.2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

— Внесудебный порядок расторжения договоров аренды земли. Арендодатель — мэрия Новосибирска — вправе инициировать расторжение договора в одностороннем порядке в любое время. (решение горсовета № 1336 от 29.04.2015 г.).

— Непредоставление компенсационных мест по договорам аренды земельных участков.

Ассоциация малоформатной торговли попросила Генеральную прокуратуру инициировать изменения в 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» для решения озвученных вопросов.

—Законодательно прописать разрешение о размещении НТО на придомовых территориях с согласия собственников (согласно решению Конституционного суда № 3274-О от 5 декабря 2019 года).

— Ввести пролонгацию уже заключенных договоров аренды и договоров на размещение НТО на срок не менее 5 лет без проведения торгов, а также при необходимости продлить схему размещения НТО на такой же срок.

— Установить минимальный срок заключения договоров на размещение НТО — 5 лет.

Кроме того, представители АМТ просят рассмотреть возможность законодательно закрепить или направить в субъекты Российской Федерации следующие рекомендации:

— Ввести мораторий на демонтаж НТО, производящих оплату за фактическое размещение объекта, до 31.12.2024 года.

— Ввести мораторий на исключение из схемы размещения НТО до 31.12.2024 года.

— Отказаться от всех дорогостоящих программ, налагающих на владельцев НТО непосильные расходы (например, «умные остановки»), а также ввести мораторий на дополнительное регулирование нестационарной и мобильной торговли.

— Рекомендовать продление договоров аренды земельных участков по ст. 621 ГК РФ «Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок» в соответствии с Определением Верховного суда РФ по Делу № 310-ЭС19-25907 от 20 мая 2020 года.

— Закрепить судебный порядок расторжения договоров аренды земли.

— Закрепить предоставление компенсационных мест по договорам аренды земельных участков.

Представители АМТ убеждены, что это позволит сохранить занятость населения, субъектов МСП, сельхозпроизводителей, а также сохранить доходную часть бюджетов от деятельности субъектов МСП (арендные платежи в бюджеты муниципалитетов, налоговые платежи (ЕНВД, УСН, НДФЛ и другие).

23 июня озвученная АМТ проблема была рассмотрена на заседании межведомственной группы по защите прав предпринимателей, созданной при окружном управлении Генпрокуратуры РФ. Участники признали, что эта проблема актуальна для многих регионов, в том числе входящих в состав Сибирского федерального округа. В итоге начальник управления Генпрокуратуры РФ в СФО Павел Данченко попросил коллег в регионах изучить предложения АМТ с учетом компетенций органов прокуратуры.

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