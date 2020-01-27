Область не торопится обновлять транспортный подвижной состав

В рамках видеоконференции министр транспорта России Евгений Дитрих дал правительству Новосибирской области полуторамесячную отсрочку для внесения всех данных в СКДФ (систему контроля дорожных фондов). Это является одним из основных условий, влияющих на рейтинг регионов при распределении федеральных средств по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и, в частности, ее составляющей программы по обновлению подвижного состава транспорта. Несмотря на то, что данные в СКДФ нужно было внести еще в прошлом году, в Новосибирской области такая работа проведена только на 56,4%. Об этом доложил на оперативном совещании в региональном правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

— Хотел бы особо выделить города Новосибирск, Обь, Новосибирcкий, Куйбышевский и Усть-Таркский районы, где очень слабо, практически не ведется работа в этом направлении, — привел данные министр. — Единственный район, достигший 100% показателя, — Убинский. Краснозерский, Черепановский, Венгеровский, Здвинский районы, города Бердск, Искитим — там работа выполнена от 90% до 100%. Все в одинаковых условиях, выполнить можно. У нас есть полтора месяца.

— Просьба — дать команду подчиненным: в срочном порядке информацию внести, — обратился к местным чиновникам губернатор.

Поручение руководителям отстающих районов и областного центра ускорится с внесением данных, говорит и глава региона Андрей Травников.

По информации правительства Новосибирской области, целями регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сформированного на базе одноименного федерального проекта, являются увеличение доли протяженности автомобильных дорог до 46% к 2024 году; увеличение протяженности дорожной сети Новосибирской агломерации до 85%; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Также целями национального проекта предусмотрено продолжение развития в существующих и внедрение новых интеллектуальных транспортных систем (ИТС), увеличение количества размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК), увеличение количества камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). По итогам 2019 года, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в эксплуатацию введены 109 участков дорог общей протяженностью 204,7 км.

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