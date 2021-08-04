Вклады Банка «Левобережный» с доходностью от 5% до 7,5% годовых

Самый высокий доход банк предлагает по вкладу «Любимый» – 7,5% годовых при открытии в интернет-банке или мобильном приложении BL-Online на 2 года. Такая же ставка начисляется пенсионерам, разместившим вклад через офисы банка и получающим выплаты из ПФР на счет или вклад в Банке «Левобережный». Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно. Дополнительные взносы не принимаются, расходные операции не предусмотрены.

Ставки при открытии вклада «Любимый» в офисе: 6,5% годовых на 1 год; 7% годовых – на 1,5 года и 7,25% – на 2 года. Доход для клиентов при размещении средств онлайн, а также для пенсионеров: 6,75% годовых – на 1 год; 7,25% – на 1,5 года и 7,5% – на 2 года.

У клиентов-держателей бизнес-кейсов с дебетовой картой Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Visa Platinum или Mastercard Platinum есть возможность открыть вклад «Персона». Первоначальный взнос – 1, 3 или 5 млн рублей. Ставка – 7,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов, срок – 1 год. Вклад можно пополнять суммами от 100 тысяч рублей (кроме последних 90 дней), но от этого будет меняться ставка. Также можно снимать часть средств до суммы первоначального взноса. Вклад оформляется в офисах банка.

Следующий по доходности вклад – «Копилка+». Минимальная сумма составляет 5 тысяч рублей. Доп. взносы принимаются в размере от 3 тысяч рублей, кроме последних 90 дней. Ставка – 6,25% годовых при размещении средств на 6 месяцев, 6,5% – на 9 месяцев и 7% – на 1 год. Это вклад с возможностью льготного расторжения договора. Если случится форс-мажор и вам придется закрыть вклад в течение первых 3 месяцев, то проценты будут выплачены по ставке 0,01% годовых, при расторжении после 91 дня – 4% годовых. Проценты начисляются каждые 90 дней и если их не снимать, то они будут увеличивать сумму вклада. Разместить средства можно как в офисах, так и в интернет-банке и мобильном приложении.

Лучшее предложение банка на короткий срок – вклад «Забота». Открыть его можно при наличии 30 тысяч рублей на 6 месяцев под 6,5% годовых. Возможности пополнения и снятия средств не предусмотрено. Доход выплачивается единоразово по истечении срока вклада. Оформить его можно и в офисе, и дистанционно.

Вклад с выгодной переменной ставкой – «Капиталъ». Минимальный взнос – 30 тысяч рублей без возможности пополнения, срок – 1,5 года. Ставки по вкладу при открытии в офисе и интернет-банке: 6,4% годовых за первые 90 дней; 6,2% – с 91 по 180 день; 6% – с 181 по 270 день; 5,8% – с 271 по 360 день; 5,6% – с 361 по 450 день; 6,4% – с 451 по 540 день. Проценты выплачиваются каждые 90 дней и их можно снимать.

Для зачисления пенсий, пособий и компенсаций существует вклад «Поддержка+». Сумма – от 1000 рублей на 1000 дней. Ставка – 5% при открытии в офисе и 5,25% – онлайн. Проценты выплачиваются ежемесячно и увеличивают сумму вклада. Его можно пополнять, снимать с него средства до минимального остатка и досрочно закрывать без потери процентов.

Полные условия по вкладам можно уточнить по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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