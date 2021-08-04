Наблюдать за избирательными участками можно будет через соцсети

Наблюдатели от Общественной палаты на предстоящих в единый день голосования выборах сейчас обучаются вести трансляции с избирательных участков. Снятое ими видео будет транслироваться в соцсети в дни голосования. Об этом в рамках брифинга в правительстве Новосибирской области сообщила председатель областной Общественной палаты Галина Гриднева.
— Особенно серьезно мы подходим к организации видеонаблюдения, — рассказывает Гриднева. — Мы обучили наблюдателей транслировать процесс голосования в социальных сетях. Просим наших наблюдателей делиться впечатлениями, делиться процессом голосования. Наша задача — создать общее информационное поле, которое было бы понятно избирателям и которое в дальнейшем всем нам обеспечило то, чтобы избирательный процесс был легитимным, чтобы меньше было всяких недоразумений.
Общественная палата Новосибирской области готовит наблюдателей на выборах с 2018 года. В настоящий момент заключены соглашения с рядом общественных организаций, проведено обучение почти 6 тысяч наблюдателей как от самой Общественной палаты, так и от политических партий.
По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в ходе трехдневного голосования видеонаблюдение будет осуществляться на 914 избирательных участках, охватывающих 80% избирателей области и 100% избирателей Новосибирска.
Напомним, что выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2021 года.
Фото: pixabay.com автор: sweetlouise
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