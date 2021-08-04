Наблюдать за избирательными участками можно будет через соцсети

Наблюдатели от Общественной палаты на предстоящих в единый день голосования выборах сейчас обучаются вести трансляции с избирательных участков. Снятое ими видео будет транслироваться в соцсети в дни голосования. Об этом в рамках брифинга в правительстве Новосибирской области сообщила председатель областной Общественной палаты Галина Гриднева.

— Особенно серьезно мы подходим к организации видеонаблюдения, — рассказывает Гриднева. — Мы обучили наблюдателей транслировать процесс голосования в социальных сетях. Просим наших наблюдателей делиться впечатлениями, делиться процессом голосования. Наша задача — создать общее информационное поле, которое было бы понятно избирателям и которое в дальнейшем всем нам обеспечило то, чтобы избирательный процесс был легитимным, чтобы меньше было всяких недоразумений.

Однако, как следует из слов председателя Общественной палаты, вряд ли эти трансляции станут обязательными. Напомним, что некоторое время назад ряд некоторые новосибирские общественники возмущались тем фактом, что трансляции с участков в дни голосования станут доступны не всем желающим, а только непосредственно причастным к выборам: избирательным штабам кандидатов и политических партий, избиркомам. Кроме того, центр трансляции будет организован и на базе Общественной палаты в здании правительства Новосибирской области. В ответ на это председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо аргументировала отсутствием интереса самих избирателей к событиям, происходящим на участках: по итогам прошлогодних выборов поступили не более десяти запросов на предоставление видеоматериалов, и то — от кандидатов и выдвинувших их партий, обычных граждан среди обратившихся не было. А информация, поступавшая от наблюдателей о нарушениях на участках, по словам руководителя центра общественного наблюдения Игоря Галл-Савальского, при проверке большей частью не находила подтверждения.

Общественная палата Новосибирской области готовит наблюдателей на выборах с 2018 года. В настоящий момент заключены соглашения с рядом общественных организаций, проведено обучение почти 6 тысяч наблюдателей как от самой Общественной палаты, так и от политических партий.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в ходе трехдневного голосования видеонаблюдение будет осуществляться на 914 избирательных участках, охватывающих 80% избирателей области и 100% избирателей Новосибирска.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2021 года.