Новосибирского «единорога» оценили в 2 млрд долларов

OCSiAl успешно закрыл серию раундов по привлечению инвестиций в сумме более $100 млн. Инвесторы оценили компанию около $2 млрд, сообщила пресс-служба компании.

Инвестраунды были организованы инвестиционным банком J.P. Morgan, действующим в качестве агента по размещению, и инвестиционным фондом Da Vinci Capital, собравшими пул международных институциональных и частных инвесторов. Часть полученных средств направлена на досрочное погашение пятилетних бондов, ранее выпущенных OCSiAl в пользу «Роснано».

Компания «Роснано» инвестировала в акции и бонды OCSiAl $60 млн, получила полный возврат инвестиций и зафиксировала прибыль более $10 млн по ранее выпущенным бондам, одновременно оставшись акционером OCSiAl. Текущая рыночная стоимость пакета акций OCSiAl, принадлежащего «Роснано», составляет более $300 млн.

OCSiAl — крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. Основан в Новосибирске. Является первым российским «единорогом» («Единорог» — молодая растущая компания, которая еще не достигла точки безубыточности, уже оценена рынком в 1 млрд долларов, в 2019 году. — Ред.), работающим в реальной экономике. OCSiAl разрабатывает решения на основе нанотрубок для электрохимических источников тока, эластомеров, красок и покрытий, композитов, пластиков. В некоторых индустриях графеновые нанотрубки стали отраслевым стандартом: так, например, 10 из 10 крупнейших мировых производителей литий-ионных батарей разрабатывают ячейки с нанотрубками OCSiAl для ведущих мировых производителей электромобилей.

Текущие производственные мощности компании — 80 тонн нанотрубок в год, что составляет 97% мировых мощностей. В 2024 году OCSiAl запустит новый завод в Люксембурге, мощность первой очереди — до 100 тонн. Компания представлена в России, Европе, США, Корее, Китае, Гонконге, Малайзии, Мексике, Японии и Австралии. В 2019 году компания вошла в глобальные списки компаний-«единорогов» Crunchbase и CB Insights с капитализацией в $1 млрд.

Осенью 2020 года ООО «Оксиал Аддитивс НСК» (входит в ГК OCSiAl) был предоставлен земельный участок в Советском районе Новосибирска для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство научно-производственного комплекса площадью около 16 000 кв. м». Общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 641 млн рублей. Реализация данного проекта позволит увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в 4 раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза по отношению к имеющемся мощностям опытно-промышленного производства. При этом себестоимость производства сверхчистых графеновых нанотрубок Tuball™ снизится на 35%, сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области.