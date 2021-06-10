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Включение в реестр недобросовестных поставщиков — это не приговор

  • 10/06/2021, 11:30
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Эксперты рекомендуют предпринимателям не бояться отстаивать свои права при исполнении государственных и муниципальных контрактов.

— Включение в реестр недобросовестных поставщиков — это не приговор. Если нарушены контрактные условия со стороны заказчика, то с этим можно и нужно разбираться. Для этого есть комиссия в ФАС, Арбитражный суд. Наша юридическая практика показывает, что органы власти тоже ошибаются, а нарушения 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП и других конкурентных процедур нередки, — констатирует директор ООО ФПК «Альтернатива» Антон Канунников.

При заключении государственных и муниципальных контрактов в рамках 44-ФЗ (и не только) подрядчики и заказчики изначально находятся в неравных условиях. В тексты контрактов вносятся целые разделы из федерального закона, что нередко содержат противоречащие друг другу положения, размытые формулировки, предоставляющие заказчику, который и так имеет приоритетное положение, преимущественное право по отношению к подрядчику, добавляет главный юрист ООО ФПК «Альтернатива» Екатерина Сорокина.

Одной из ключевых проблем является закрепленное федеральным законом право на расторжение контракта в одностороннем порядке. Так, заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ, при условии, что это было предусмотрено договором. В условиях заключаемых контрактов эти основания указываются всегда. Причиной одностороннего расторжения может быть только существенное нарушение договора другой стороной. Если заказчик усматривает, что в установленные сроки подрядчик не исполнит принятые на себя по контракту обязательства — это является существенным условием и у заказчика возникает право на односторонний отказ.

История из практики

В конце августа 2019 года ООО «Партнерство» заключило контракт с Новосибирской клинической районной больницей №1 на капитальный ремонт крыльца и входной группы здания и восстановление прилегающей территории. В начальной стадии выполнения работ подрядчик обнаружил, что проектная документация проработана не в полном объеме, в ней нет технических решений для всего комплекса работ, в результате возникало существенное расхождение с объемом работ, подлежащих выполнению по проекту, с фактическими. В начале сентября подрядчик приостановил работы и официальным письмом поставил об этом в известность заказчика.

— На встрече по урегулированию возникших разногласий со стороны заказчика присутствовали главврач, замдиректора по АХЧ, представитель строительного контроля и юрист. Выслушав наши претензии о несоответствии проекта и предложения о внесении немедленного изменения, заказчик не принял необходимое решение для обеспечения продолжения работы. Без изменений в ПСД мы не имели права выходить на объект, — рассказывает директор ООО «Партнерство» Ольга Поливода. — Срок на исполнение работ по договору составлял 2 месяца, Заказчик не принимал решение по внесению изменений в ПСД в течение 40 дней. В итоге мы были вынуждены в начале октября в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, так как наступили холода — мы не могли выполнять наружные работы.

Заказчик также принял решение об одностороннем расторжении контракта 18 октября с формулировкой «наличие оснований полагать, что подрядчик не сможет выполнить контракт в срок». 12 ноября на основании решения заказчика УФАС Новосибирской области внес компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

— Не являясь строительной организацией, а только потребителем услуг по данному договору, не обладая необходимой квалификацией, заказчик на свое усмотрение определяет, в какой момент возникли риски неисполнения в срок обязательств. Он выносит решение об одностороннем расторжении контракта и направляет уведомление подрядчику, что является основанием для подачи заявления в ФАС о внесении юридического лица в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на д года, — комментирует Екатерина Сорокина. — Как правило, ФАС рассматривает те материалы, которые представляет заказчик в одном заседании комиссии, и зачастую результатом является включение в РНП. А что дальше? Подрядчик, чтобы защитить свои права, вынужден обращаться в суд сразу с несколькими исковыми заявлениями.

Ситуация породила 2 судебных спора, которые рассматривались в Арбитражном суде Новосибирской области. Первый иск инициировал заказчик — о признании недействительным принятого «Партнерством» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом компания подала встречный иск о признании недействительным решения заказчика. Отдельно было подано заявление о признании недействительным решения УФАС о включении подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков.

— Судебные тяжбы по расторжению контракта были достаточно длительными. Только в мае 2020 года суд вынес решение о незаконности решения заказчика и в полном объеме удовлетворил встречный иск ООО «Партнерство». Для этого проводилась судебная экспертиза, которой была установлена необходимость разработки ПСД. Решение УФАС было отменено спустя 10 месяцев, в сентябре 2020 года, — констатирует Екатерина Сорокина. — Здесь есть один очень важный нюанс: после включения компании в реестр недобросовестных поставщиков на основании решения УФАС деятельность юридического лица на все время рассмотрения дела в суде фактически парализуется. В конкретном случае нам удалось этого избежать, и подрядчик продолжил работу, поскольку было заявлено ходатайство об обеспечении иска в виде приостановления действия решения УФАС о включении в РНП, которое было удовлетворено судом.

Что в итоге?

Проблемы у заказчика

  • Проектно-сметная документация для проведения работ, на которой настаивал подрядчик, все-таки была разработана.
  • Работа по строительству поликлиники в 2019 году не была выполнена, перенесена на 2020 год. В течение года объект оставался в частично разобранном/подлежащем ремонту состоянии.
  • Бюджетные средства, выделенные на этот объект в 2019 году, не были освоены.
  • У заказчика — госучреждения — возникли судебные издержки.

Проблемы у подрядчика

  • Расторгнув контракт с заказчиком, компания понесла крупный материальный ущерб.
  • Иски со стороны заказчика и внесение в реестр недобросовестных поставщиков ударили по репутации компании.
  • Подрядчик столкнулся с отказом банков в предоставлении банковских гарантий и кредитов, в связи с этим не состоялся ряд контрактов.

В результате ООО «Партнерство» обратилось в суд для взыскания с заказчика не только понесенных по делу судебных расходов, но и убытков. Рассмотрение этого иска состоится в Арбитражном суде Новосибирской области в ближайшее время.

История вторая

— Аналогичная ситуация у нас возникла в 2019 году при заключении еще одного контракта — с ГУФСИН. При исполнении контракта в рамках 44-ФЗ мы также не могли добиться от заказчика получения утвержденной проектной документации. Заказчик подготовил документы на расторжение контракта в одностороннем порядке, после того как мы вручили им официально уведомление о расторжении контракта, и направил документы в региональный УФАС, — рассказывает Ольга Поливода. — Однако в данной ситуации УФАС сразу встал на нашу сторону, так как мы предъявили в ведомство полный пакет документов, в том числе заключение экспертизы, что подтвердило правомерность нашей позиции, и УФАС отказало во включении ООО «Партнерство» в реестр недобросовестных поставщиков.

Системные нарушения

Проанализировав судебную практику по делам, связанным с государственными и муниципальными контрактами по 44-ФЗ, юристы ФПК «Альтернатива» пришли к выводу, что нарушения при исполнении контрактов со стороны заказчиков встречаются довольно часто, а подрядчики незащищены от таких решений.

— Для большинства подрядных организаций участие в госзакупках в рамках 44-ФЗ — это основной вид деятельности. Включение в реестр недобросовестных поставщиков полностью парализует работу таких компаний. Но от этого страдают и госучреждения: неосвоенные денежные средства, незавершенные строительством важные объекты и необходимость повторной организации закупки. Причина вынесения решений об одностороннем расторжении контракта зачастую — общие формулировки контрактов, позволяющие сторонам злоупотреблять этим правом, отсутствие равных прав и обязанностей сторон контракта и налаженной коммуникации между заказчиком и подрядчиком, — рассуждает Екатерина Сорокина. — На наш взгляд, в договоре или контракте должны быть четко сформулированы существенные условия, без двусмысленных фраз.

Ключевые нарушения:

  • Договоры и контракты содержат общие формулировки, позволяющие заказчику вариативно рассуждать.
  • Внесение изменений и дополнений в договор на стадии его заключения по закону презюмируется, а на практике не работает. При заключении договора подрядчик приходит с протоколом разногласий, предлагая внести более четкую формулировку, а заказчик не принимает эти корректировки, ссылаясь на установленную форму: не хочешь — не работай.
  • В контрактах прописывается возможность поэтапной оплаты работ, а сами работы на этапы в графике не разбиваются. На этом основании подрядчик не может получить оплату за выполненный этап работы.

Юристы ФПК «Альтернатива» уверены, что такой подход к госконтрактам недопустим и подрядчикам можно и нужно бороться за свои права.

— Тем, кто оказался в похожей ситуации, я рекомендую изучить нашу судебную практику и при необходимости обращаться к тем юристам, с которыми работала наша компания, — резюмирует директор ООО «Партнерство» Ольга Поливода.

Фото предоставлено ФПК «Альтернатива», базовая: pixabay.com автор: succo

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ООО ФПК «Альтернатива» ООО «Партнерство» Ольга Поливода НКРБ №1 государственные и муниципальных контракты Антон Канунников


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